La disparition du Rugby Club de Strasbourg

Strasbourg, France

Ça lui pendait au nez depuis de longs mois. Le Rugby Club de Strasbourg disparaît de la carte du rugby français. La chambre des affaires non commerciales du Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé ce lundi la liquidation judiciaire du RCS. Le club, qui évoluait en Fédérale 2 (quatrième niveau national) était en redressement judiciaire depuis l'été dernier. Il était criblé de dettes (plus d'un million d'euros), à cause de la mauvaise gestion de l'ancien président Christian Loth.

"La liquidation judiciaire était devenue inéluctable, car on avait plus les moyens de finir la saison, c'est vraiment un énorme gâchis, déplore l'un des co-présidents du club Pierre Sourbès. C'est terrible, le RCS n'existe plus".

Le club visait la deuxième vision

Les championnats s'arrêtent donc là pour les équipes seniors et notamment la une qui ne terminera pas sa saison en fédérale deux. C'est un véritable gâchis. _"Quand je suis arrivé, le projet était clairement basé sur une accession en Pro D2, à l'horizon 2020-2021_, raconte Julien Chastanet, l'entraîneur et lemanager du Rugby Club de Strasbourg depuis six ans. On était dans les clous de cette projection, car la saison dernière, on finit cinquième de la poule Elite de Fédérale une, avec des clubs historiques comme Tarbes, Bourgoin, Albi. On a fait tomber plus d'un à Strasbourg. Beaucoup de choses ont aussi été mises en place avec le centre de formation et des sections sportives. Malheureusement tout s'est effondré, c'est très triste et très dur à accepter, car on commençait à avoir une écurie qui tourne".

Un nouveau club sur des bases saines ?

Une demande a été faite à la fédération pour que les équipes de jeunes puissent finir leur saison. Et puis des statuts d'une nouvelle association ont été déposés devant la justice. Le nouveau club devrait s'appeler le Strasbourg Alsace Rugby. Il n'aurait pas à supporter les dettes du RCS et espère pouvoir repartir la saison prochaine en Fédérale 3, la cinquième division, mais la fédération française de rugby doit donner son accord. Un peu à l'image du Racing en foot, l'idée c'est de poser les fondations d'un club sain et de remonter progressivement dans la hiérarchie du rugby français.