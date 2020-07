La DNACG rejette l'offre de rachat du club de rugby de Béziers

Le gendarme financier du rugby n'a pas validé l'offre de reprise des investisseurs Emiratis associés à Christophe Dominici. Les actuels actionnaires ayant refusé leu chèque de 6,5 millions d'euros. Il reste trois jours pour trouver 1,7 millions d'euros qui font défaut et éviter la rétrogradation.

L'avenir s'assombrit pour le club de rugby de Béziers (Hérault). Alors que l'on croyait que la reprise par des investisseurs Emiratis, associés à l'ancien international Christophe Dominici était en bonne voie, la DNACG, le gendarme financier de la ligue de rugby n'a pas validé l'offre de reprise.

En fait ce sont les actionnaires actuels de l'ASBH qui ont refusé le chèque de 6,5 millions d'euros des Emiratis estimant qu'il n'était pas garanti ( les actionnaires réclamaient un chèque de banque). En conséquence la DNACG était dans l'incapacité de valider l'offre de rachat.

"Alors que nous avions apporté, dans des délais restreints et contraints, tous les éléments demandés, et que nous pensions légitimement que tous les signaux étaient au vert, nous avons reçu une flèche obligeant la DNACG à ne pas pouvoir donner son accord immédiat et ayant comme première conséquence de ne pas faire le recrutement nécessaire dans les temps pour redonner à Béziers sa véritable place dans le rugby français", indique un communiqué publié par le groupe Sotaco, qui représentait les investisseurs Emiratis.

Nous partons tristes et nous savons que le cœur des biterrois saigne et pleure. Le nôtre aussi car la magie d’un projet s’est éteinte aujourd’hui

Le club doit trouver 1,7 millions d'euros qui font défaut avant jeudi pour valider les comptes sous peine de rétrogradation en Fédérale.

Eric Freitas le président de l'association ASBH très déçu par la décision des actionnaires et inquiet pour l'avenir du club Copier