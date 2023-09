La famille de Gabin Villière a du mal à réaliser qu'il va participer à la Coupe du Monde de Rugby en France

A quelques jours du début de la Coupe du Monde de Rugby et de son match d'ouverture entre la France et les All Blacks, la famille de Gabin Villière n'arrive pas encore véritablement à réaliser qu'il va participer à la compétition. Et qu'il sera titulaire ce vendredi contre les All Blacks.

ⓘ Publicité

"Je pense qu'on ne s'en rend même pas trop compte finalement , estime sa sœur Justine. On voit tout ce qu'il vit mais pas comme les gens extérieurs à tout ça. Parce que Gab' reste tout le temps lui-même. On le vit différemment."

"On a du mal à imaginer le stade où il est arrivé, complète son père, Albert. Il a gardé le même caractère, cela n'a rien changé avec ses copains. On réalisera pleinement quand on sera dans les tribunes du stade de France."

Il faut dire qu'il en a fait du chemin, Gabin, depuis ses débuts au club de Rugby de Vire. Après avoir essayé plusieurs sports, il avait rapidement scotché dessus. "Petit, il parlait beaucoup de Rugby se rappelle sa sœur qui elle aussi avait testé ce sport. Il avait les images Panini, C'était tout le temps rugby, rugby, rugby. On ne pouvait plus l'en enlever. Pour le punir, c'était le priver de rugby. Et au final il y allait quand même à pied avec son sac de la maison au stade dans le dos des parents (Rire)."

Après les inquiétudes liées aux blessures de Gabin, la fierté prédomine au moment de voir leur frère et leur fils participer à la fête mondiale du Rugby en France. "On est fier du parcours qu'il a fait. Il part vraiment de rien du tout, souligne Justine. Il part d'un petit club du bocage où le rugby n'est pas forcément développé non plus dans le Nord en général et même en Normandie. Voir par où il est passé, toutes les portes qui lui ont été fermées aussi et voir qu'au final aujourd'hui il a quand même réussi. C'est de l'espoir aussi pour les gens qui le suivent. Gabin quand il était petit suivait des joueurs en espérant être un jour à leur place donc c'est chouette."