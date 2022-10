La famille Sansus prête à suivre le Mondial de rugby, neuf proches partent même en Nouvelle-Zélande

Martine et Thomas, la maman et le frère de Laure (2 et 3e en partant de la gauche) avec la famille chez eux.

J - 1 avant le début du Mondial de rugby féminin la nuit prochaine en Nouvelle-Zélande avec Afrique du Sud - France en ouverture. Toute la semaine, on vous a proposé une série sur France Bleu Occitanie intitulée "Elles vont faire le Mondial", pour mieux connaitre nos 9 Blagancaise et 5 Toulousaines qui composent un XV de France à l'accent occitan.

Pour terminer, coup de projecteur ce vendredi sur une des stars de ce Mondial, la demi de mêlée du Stade et des Bleues Laure Sansus. La Lauragaise originaire de Toutens était notre invitée exceptionnelle à 7h45, à quelques heures du début de la compétition.

Rencontre avec la famille Sansus à Toutens

Nous sommes allés à la rencontre de sa famille à Toutens. Certains s'apprêtent s'apprêtent même à aller l'encourager en Nouvelle-Zélande. Un sacré voyage organisé par la tante de Laure, Sandrine. Ils sont neuf au total à partir dont la mère Martine et le frère Thomas. Elise, la mamie de Laure elle, ne fera pas le déplacement. Mais elle va suivre de près les aventures de sa petite fille depuis sa maison à Toutens.

Pour les autres, c'est un voyage à l'autre bout qui se profile, à 20.000 kms de Toulouse. Une première pour Martine, la maman de Laure. Beaucoup d'émotion aussi dans la voix de sa tante Sandrine qui a tout organisé. Parce que Laure, c'est la fierté de la famille Sansus. Il suffit d'écourter Margaux sa petite cousine.

C'est avec les Bleues que la demi de mêlée du Stade Toulousain a décidé de terminer sa carrière à 28 ans en Nouvelle-Zélande, au pays du rugby. Alors elle s'accroche, rappelle sa maman. Puisque Laure souffre des genoux. La coupe du Monde ayant été repoussée d'un an à cause de la pandémie de covid.

Émission spéciale ce vendredi soir entre 18 et 19h

Les Françaises affrontent l'Afrique du sud samedi 3h15 heure française. Les Françaises tenteront de faire mieux que les deux dernières éditions, 4e en 2014 et 3e en 2017. Le Mondial de rugby féminin, on en parle aussi ce vendredi soir dans un 100% rugby dédié entre 18 et 19h avec le président de Blagnac Benoit Trey et le président de l'association du Stade Toulousain Gérard Labbe.