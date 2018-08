Pau, France

Les règles changent à propos du plaquage dans les écoles de rugby. La Fédération Française a voulu réagir après la mort dramatique de Louis Fajfrowski. ce joueur qui a trouvé la mort après avoir subi un violent plaquage le 10 août dernier. La FFR donne des consignes aux clubs : les moins de 12 ans (U12) cette année devront continuer dans un premier temps à ne pas plaquer.

Pas d'interdiction de plaquer

Il ne s'agit pas d'interdire complètement le plaquage, mais plutôt de retarder l'introduction de ce geste en compétition. Parce que le plaquage reste un geste technique fondamental. Les enfatns vont continuer à jouer, comme en moins de 10 et en moins de 8 ans, au "touché deux secondes" : au lieu de plaquer, le défenseur doit poser ses deux mains, pendant deux secondes donc, sur celui qui a le ballon. Cela oblige donc le camp attaquant à éviter le défenseur, de chercher les intervalles, et surtout du soutien autour de lui. Donc, les moins de 12 vont pratiquer ce "rugby light" le week end, lors des plateaux en début de saison. Le plaquage sera ajouté plus tard dans l'année, quand les joueurs auront acquis les techniques de plaquages à l'entrainement.

Le plaisir du bon tampon

Philippe Racz est le directeur de l'école de rugby de la Section Paloise. Pour lui ce "touché deux secondes" présente beaucoup d'avantages dans ces catégories. Il privilégie l'attaque, permet de résoudre le problème, important dans ces catégories, des différences de gabarit. Mais l'apprentissage de ce geste propre au rugby est incontournable dans le processus d'apprentissage de ce jeu de combat collectif. Ce n'est que le retardement du plaquage en quelques sorte.

Y a moins d’arrêts. Les joueurs restent debout. Le but est de redonner l'avantage à l'attaque. Ça laisse le temps aux enfants d'être plus sûrs techniquement. Un moment donné, on est quand confronté au courage, et le courage, c'est dominer sa peur, ce n'est pas ne pas avoir peur — le directeur de l'école de rugby de la Section Paloise