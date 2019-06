La fête gâchée pour Mouguerre, champion de France réserve

La réserve de Mouguerre remporte le titre de champion de France Excellence B en battant Elne (23-7). Un titre gâché par l'énorme bagarre générale qui a éclaté sur le terrain et s'est poursuivie en tribune en fin de match. Un joueur Mouguertar a été sérieusement blessé. Les gendarmes sont intervenus.

Bayonne, France

On est à la 79e minute de la finale Excellence B entre la réserve de l'US Mouguerre et celle de l'entente Elne/Latour/Théza. Les Basques mènent largement face aux catalans (23-7). Ces derniers jettent leurs dernières forces dans la bataille, mais sur un placage à retardement dans ses 40 mètres d'un Mouguertar, la situation dégénère et la partie de phalanges remplace celle de rugby.

Un jeune joueur sérieusement blessé

Les catalans disjonctent sur le terrain et déclenchent les hostilités, reconnait Gérard Pull, le président d'Elne, joint par France Bleu Roussillon. Les images montrent que leurs adversaires basques ne sont pas en reste pour rendre les coups. La bagarre générale dure un grosse minute, et se propage jusqu'en bord de main courante et dans les tribunes entre supporters.

Un joueur de Mouguerre reste malheureusement au sol. Sérieusement touché. Le jeune ailier est pris en charge par les pompiers présents au stade et les staffs médicaux des deux équipes. Il perd connaissance et vomi sur le terrain. Son état suscite l'inquiétude.

Les gendarmes sur la pelouse

Après une dizaine de minutes, un véhicule du SMUR et une ambulance des pompiers entrent sur la pelouse pour prendre en charge la victime qui est évacuée au bout d'une vingtaine de minutes. Selon nos informations, le joueur n'avait ce dimanche soir aucun souvenir des évènements, mais avait repris connaissance et se portait bien. Il devait passer un scanner et restait en observation à Saint-Girons.

Les gendarmes, appelés en renfort pour calmer les supporters, ont également longuement discuté avec les officiels et les arbitres. Il est fort probable que l'affaire n'en reste pas là. Si les sanctions sportives pourraient être lourdes, il n'est pas exclu qu'elles se doublent de poursuites judiciaires.

Bouclier remis en catimini

Après une longue discussion avec les représentants fédéraux présents en bord de terrain, ainsi que ses assistants, l'arbitre inflige un carton rouge au trois-quart centre (12) d'Elne et fait reprendre la rencontre pour une poignée de seconde.

Mouguerre est sacré champion de France dans la confusion. Le bouclier est d'ailleurs remis en catimini dans l'intimité du vestiaire pour éviter tout nouvel incident en tribune. Si la réserve n'a pas usurpé son bouclier, la fête est forcément un peu gâchée.