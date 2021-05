La finale de Champions Cup, aboutissement de l'ascension fulgurante du Stade Rochelais

A la veille de la finale de Champions Cup, il faut se souvenir de ce fait marquant de l'histoire récente du Stade Rochelais : cela ne fait que sept ans qu'il est remonté dans l'élite du rugby français. Et le voilà en finale de coupe d'Europe, samedi 22 mai, à Twickenham, face à Toulouse, déjà quatre fois vainqueurs. La preuve d'une progression fulgurante pour le club de La Rochelle.

Et ce n’est pas le fruit du hasard. Au contraire : le résultat d’un travail de longue haleine.

Rappelons-nous : en 2010, le Stade Rochelais fait un premier passage éclair dans l’élite. Il est aussitôt relégué, mais il remonte en Top 14 à l’issue de la saison 2013-2014.

Cinq joueurs de cette génération n'ont jamais quitté La Rochelle : Romain Sazy, Levani Botia, Kévin Gourdon, Zeno Kieft… et un certain Uini Atonio. Désormais international français, Uini Atonio est arrivé en Charente-Maritime grâce à l’œil expert de Patrice Collazo, le manager de l'époque. C’était en 2011. La pépite Atonio a alors été façonnée au rythme de tout un groupe dans le travail et la fidélité.

Les plus anciens font perdurer l’ADN du club maritime. La Rochelle progresse sans sauter les étapes, brique par brique, évolution par évolution. La demi-finale de championnat de France en 2017 puis la finale de Challenge européen en 2019 sont venues récompenser le travail de l’ombre des maritimes.

Tous n’ont désormais qu’une obsession, ramener un premier trophée européen à La Rochelle.