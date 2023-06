La finale de Top 14 tant attendue entre Toulouse et La Rochelle aura bien lieu

Toulouse connait son adversaire pour la finale du Top 14 : les hommes d'Ugo Mola affronteront le Stade Rochelais au Stade de France le 17 juin prochain. Sans surprise, les Maritimes ont battu l'UBB (24-13) en demi-finale à Saint-Sébastien. L'affiche fait saliver d'avance.

La Rochelle s'endort au retour des vestiaires

Il y aura eu un tout petit plus de suspense ce samedi que lors de Toulouse-Racing 92 la veille. Et encore. Les Rochelais menaient 21-3 à la pause grâce à des essais de Dillyn Leyds, Pierre Bourgarit et Paul Boudehent. Au retour des vestiaires, l'UBB est revenue avec de bien meilleures intentions, inscrivant trois points grâce au pied de Jalibert puis un essai de pénalité après un maul écroulé par le troisième ligne rochelais Paul Boudehent (carton jaune en prime, 21-13 à la 50'). Les Rochelais n'auront inscrit que trois petits points en seconde période, mais leur première mi-temps a suffi pour valider le billet pour Saint-Denis.

Comme on se retrouve...

La semaine prochaine, Toulouse va disputer sa 30e finale de championnat et tenter de décrocher un 22e Brennus. Les Rochelais, eux, rêvent d'un doublé. Ils n'ont jamais été sacrés champions de France dans leur histoire. Un duel qui promet et qui a tourné à l'avantage des Rouge et Noir ces dernières saisons. Notamment lors de rencontres cruciales (barrage de Top 14 en 2022, finales de Top 14 et de Champions Cup 2021.