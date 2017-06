La finale du Top 14 : les supporters de Toulon sont à Paris

Le TGV qui a amené la majeure partie des fans du RCT pour assister à la finale du Top 14 est arrivé en début d'après-midi à la gare de Lyon à Paris.

Il était un peu plus de 14h30 quand les supporters du RCT sont descendus du TGV à la gare de Lyon à Paris. Avant de se réunir sur la place de la Bastille, ils sont entonnés le traditionnel Pilou Pilou. La finale du TOP 14 va opposer leur équipe à celle de Clermont, présentée souvent comme celle des favoris. "C'est vrai que j'ai la sensation que la France entière est derrière Clermont", dit Christine, supportrice du RCT. "Nous on se doit d'être présent et de faire taire les détracteurs sur notre façon de jouer."

Patrick, lui, n'est pas très rassuré à quelques heures du match : "Je sens que cette finale va être difficile", dit-il. "Clermont a fait une saison exceptionnelle. Mais on ne sait jamais, sur un malentendu. Et puis, il faut en profiter".

Le train des supporters Rouge & Noir est en approche de Gare de Lyon. Allez ça approche... Allez @RCTofficiel ! pic.twitter.com/hchUK7Nsh6 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 4, 2017

Au Stade de France, les fans en rouge et noir seront plusieurs milliers. Les autres sont restés à la maison. Ils pourront voir le match sur écran géant au Stade Mayol. D'autres, ceux du club des Z'Acrau du Rct passeront la soirée à la Crau ou une bodega géante a été organisée.

On répète les gammes à La Crau pour ce soir🎧🎤🎼❤️🖤 pic.twitter.com/XwnpxvyIRh — Les Z'acrau du RCT (@leszacrau) June 4, 2017

La finale du Top 14 Toulon Clermont est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Provence. Une grande soirée de fête qui commence à 20 heures.