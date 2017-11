Rugby : la France décroche l'organisation de la Coupe du monde 2023

La France a été désignée par World rugby ce mercredi pour organiser la Coupe du monde de rugby 2023. La fédération française était en concurrence avec l’Irlande et l’Afrique du Sud.

Grande nouvelle pour les amateurs de rugby. Pour la deuxième fois de son histoire après 2007, la France organisera la Coupe du monde de rugby en 2023, a annoncé mercredi World Rugby en début d'après-midi à Londres.

La France préférée à l'Irlande et à l'Afrique du Sud, les deux autres pays candidats. Le dossier sud-africain était pourtant arrivé en tête des recommandations de la fédération internationale, il y a deux semaines.

La France est arrivée première aux deux tours du scrutin : elle a récolté 18 voix au premier (contre 13 pour l'Afrique du Sud et 8 pour l'Irlande), et 24 au second, contre 15 pour l'Afrique du Sud.

"La France a gagné. Le rugby amateur a gagné, a réagi le président de la fédération française, Bernard Laporte, sur Twitter. Cette Coupe du monde elle est pour tout le rugby français. Les retombées économiques seront pour eux".

