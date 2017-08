La joie de Jonathan Bousquet après USAP - Bayonne (66-6) : "Ca fait plaisir après une année de galères"

Après une saison blanche, Jonathan Bousquet a signé un retour fracassant à Aimé-Giral pour une victoire 66 à 6 contre Bayonne. Comme son équipe, il devra confirmer mais lui aussi à envoyer un message ce samedi soir.

Oui, oui, l'USAP a bien toujours un ailier droit capable de faire la différence. Le club catalan qui s'est séparé d'Alipate Ratini ne semble plus s’interroger sur la possibilité de recruter un ailier supplémentaire pour le moment. Le très bon coup avec Wandile Mjekevu n'est pas passé loin mais l'USAP sait aussi qu'elle a encore des ressources à ce poste, peut-être pas en quantité mais en qualité, oui !

Pour ceux qui l'avaient oublié, Jonathan Bousquet s'est rappelé à leur bon souvenir. Auteur de deux essais et surtout d'une grande percée pour offrir un essai à Alan Brazo, il a été un des grands hommes de cette victoire tonitruante contre Bayonne. Pas question, bien sûr, pour le biterrois d'origine de tomber dans le triomphalisme mais ses mots et surtout son regard en disaient long après le match sur la joie de retrouver des sensations sur le terrain et des cannes de gamin sur la pelouse pelée perpignanaise.

L'interview de Jonathan Bousquet après le match USAP - Bayonne

France Bleu Roussillon : Quel est votre ressenti après cette grosse victoire pour commencer le championnat ?

Jonathan Bousquet : Beaucoup de bonheur, on avait préparé ce match très important avec beaucoup de dureté et d'application. Le travail a payé après les matchs de préparation qu'on avait faits. On voulait vraiment rester sur ce qu'on avait proposé contre le Stade français et le Leinster, garder notre plan de jeu et aujourd’hui ça a fait la différence.

FBR : C'est quand même rare les matchs où la réussite est totale et encore plus quand c'est le premier de la saison...

JB : Cest sûr que tout a réussi. En première mi-temps, on a marqué des essais en contre, ça fait partie du jeu et c'est tant mieux pour nous.

FBR : L'image du match sera sûrement votre percée qui mène à l'essai d'Alan Brazo, comment ça s'est passé ?

JB : Au départ, je voulais taper et puis j'ai vu que ça s'ouvrait alors je suis parti.

"Oui, ça m'a agacé..."

FBR : Personnellement, après une saison compliquée, on suppose que ça vous fait du bien une prestation comme celle-là...

JB : Ca fait vraiment plaisir après une année de galères avec beaucoup de blessures. C'était dur mentalement. J'ai beaucoup travaillé cet été et il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai basculé du bon côté. Mais voilà, je tire déjà un trait sur ce match et j'espère avoir d'autres performances de ce niveau-là.

FBR : Après le départ d'Alipate Ratini, est-ce que ça vous a agacé d'entendre parler qu'il faudrait un autre ailier à l'USAP ?

JB : Oui et c'est normal je pense. Ca agacerait tout le monde, ça doit agacer Jean-Bernard Pujol et ça m'a aussi agacé. Même si, aujourd'hui quand tu comptes ont est quatre pros pour trois places derrière et quand il y a trente matchs à faire, on sait très bien qu'il faut de la quantité. Je ne me pose pas de question. On fera visiblement le premier bloc sans aller chercher quelqu'un donc autant en profiter.

FBR : Et au-delà des sensations sur le terrain, quel a été votre ressenti sur l'ambiance dans le stade ?

JB : C'était vraiment beau. Le public avait beaucoup d'attente et on leur a donné ce qu'il voulait, tant mieux. C'est du bonheur de voir ce stade comme ça et j'espère que ce n'est que le début. Maintenant, on tire un trait, on va à Colomiers dimanche prochain et ce sera autre chose. On va récupérer, analyser le dernier match de Colomiers et on ira faire la guerre là-bas.

