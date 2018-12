La Ligue nationale de rugby retire trois points à Béziers

La Ligue nationale de rugby a sanctionné ce jeudi Béziers pour incohérence budgétaire. Conséquence, l'ASBH perd trois points au classement de Pro D2 et écope d'une amende de 15.000 euros dont 10.000 avec sursis.

Béziers, France

Mauvaise nouvelle pour l'ASBH dans sa course aux phases finales. Le club de rugby biterrois a été sanctionné ce jeudi par la Ligue pour incohérence budgétaire. Le club perd trois points au classement de Pro D2 pour ne pas avoir communiqué au gendarme financier de la Ligue la dégradation son budget en fin de saison dernière. Béziers écope également d'une amende de 15.000 euros dont 10.000 euros avec sursis.

Béziers fait appel

Dans un communiqué, le club annonce ce jeudi sont intention de faire appel de cette sanction. "Nous sommes d’autant plus surpris que nous faisons appel, comme chaque année, à un cabinet d’expert comptable et de commissaires aux comptes indépendants afin d’approuver les comptes du Club. Ces experts ont validé une situation saine et pérenne en accord avec le budget présenté" précise l'ASBH sur son site internet.