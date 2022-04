La limougeaude Agathe Sochat avant le Crunch : "Il y a forcément un moyen de battre" les Anglaises

En 2018, Agathe Sochat avait fait partie des privilégiées qui ont réussi le Grand Chelem après une victoire contre le Pays de Galles où la talonneuse avait marqué un essai. Aujourd'hui, près de quatre ans après cet exploit, les "filles" d'Annick Heyraud, la manageure, peuvent encore faire cet exploit, à nouveau. Pour cela, elles doivent battre leur meilleur ennemi, l'Angleterre. L'an dernier, dans une finale tendue, les Anglaises avaient battues les Françaises 10 à 6. Une déception sur lesquelles les joueuses d'Annick Heyraud ont travaillé depuis plusieurs semaines et mois en jouant au rugby, tout simplement. Dans quel état d'esprit sont-elles avant le match ? On a posé la question à la seule (ou presque) limougeaude du groupe, Pauline Bourdon étant forfait pour blessure, Agathe Sochat. Entretien.

Agathe, sans vouloir dramatiser les choses, on est quand même pas loin du Grand Chelem. A quoi est-ce dû ?

Oui, c'est sûr que, en tout cas, depuis le début du tournoi, on n'a jamais été aussi près. On a fait quatre matchs sur cinq avec quatre victoires donc donc on est plus proche du Grand Chelem que de la cuillère de bois. C'est sûr que d'être ensemble si souvent, avec les contrats fédéraux aussi qui nous mettent dans de bonnes dispositions pour nous entraîner comme il faut, et puis pour se voir beaucoup plus souvent qu'avant, ça crée déjà de meilleures performances rugbystiques. En dehors aussi, on a un groupe qui s'entend, qui s'entend très bien. Donc je pense que les deux forment une bonne mayonnaise et nous permettent aujourd'hui d'avoir de bons résultats.

Le vice-capitanat ? "Ce n'est qu'un mot sur un bout de papier"

Lors du dernier match, vous étiez vice capitaine. Qu'est ce que ça a changé ou pas dans l'approche que vous aviez du match?

Non, ça n'a pas changé grand chose. C'est un mot sur un papier. Ce sont des choses qui ont été établies dans le groupe depuis quelques semaines déjà, donc ça n'a pas changé pas grand chose à mon approche du match.

ça montre peut être que vous êtes un peu une des cadres de cette équipe de France...

Je ne sais pas si je suis une joueuse-cadre, mais en tout cas, on a un groupe qui est constitué de toutes filles, c'est à dire de filles très expérimentés, avec énormément de sélections, d'autres plutôt très jeunes, avec très peu de sélections. Moi, on va dire que je suis dans la moyenne. Cela fait maintenant quelques années que je suis en équipe de France de très jeunes. Après, je me plais à penser et à dire qu'en équipe de France, on est que invité. Ça peut s'arrêter très vite, que ce soit avec des faits de jeu, des changements de staff, de moins bonnes performances aussi. Donc, je ne sais pas...disons qu'à l'instant T, cela veut dire que je suis là pour essayer d'épauler un petit peu Gaëlle, même si elle gère très très bien ce rôle. C'est juste un mot sur un papier.

En première ligne, vous évoluez souvent avec Clara Joyeux, que vous avez connu à Limoges. Toutes les trois avec Anaëlle Deshayes, vous vous connaissez bien....

Oui, c'est vrai qu'on a une chance inouïe : on est à peu près au même nombre de sélections et on en fait une grande partie ensemble. Donc, c'est sûr qu'on commence à se connaître très bien toutes les trois, à savoir se réguler aussi. Donc c'est une vraie force. Et puis, on s'entend bien aussi en dehors, à l'extérieur du terrain. Donc c'est chouette. Bon, Anaëlle est Normande, donc c'est un peu loin de Limoges, mais sinon, on pourrait dire que c'est une connexion limousine. (rires)

Le match contre les Anglaises ? "A nous de les provoquer et de mettre en place notre jeu derrière"

Ce samedi, vous jouez contre l'Angleterre. Qu'avez-vous mis en place cette semaine pour les battre ? Vous souvenez-vous du match de l'année dernière ?

C'est vrai que, voilà, on se souvient forcément des matches sur les trois ou quatre dernières années qui ne tournent pas en notre faveur. Ce sont souvent de scores assez serrés. Donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est de ne pas être en réaction. On veut provoquer notre jeu pour les amener à commettre des erreurs parce qu'elles sont comme toutes les joueuses du monde. Ce ne sont pas des machines, elles peuvent faire des erreurs. A nous de les provoquer et de mettre en place notre jeu derrière. Pour gagner, il faut qu'on soit plus stratèges. C'est tout l'enjeu de nos entraînements cette semaine.

Autrement dit, elles ne sont pas infaillibles...

Bien sûr ! Bon, elles sont quand même en place, il faut le reconnaitre, même si on les aiment pas trop (rires). Après, ça reste des joueuses de rugby et il y a forcément un moyen de les battre. Et il y en a même plusieurs, donc à nous de faire les choses comme il faut pour pouvoir être en mesure de les battre. Ce qui est sûr, c'est que ça va passer par par beaucoup, beaucoup d'intensité. Parce que parce que va falloir s'y filer. Aujourd'hui, c'est l'équipe numéro une mondiale. Donc c'est à nous d'être à la hauteur.

Vous parliez de l'intensité, il va donc falloir être prête physiquement ?

Oui, c'est certain, c'est une équipe qui est très dense, qui court, qui déplace le ballon au pied? à la main. Donc c'est sûr que ces matchs contre les Anglaises sont d'une intensité particulière. Même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête.

"Je ne sais pas si on a dans un coin de la tête le Grand Chelem"

Dans la tête, ce n'est pas trop dur d'occulter la notion de Grand Chelem ?

C'est vrai que si on pense aux derniers résultats qu'on a eu contre elle, et aussi à notre tournoi qui n'est pas le plus abouti qu'on espère pour l'instant, on est des challengers et des outsiders. Donc moi je pense qu'on a toutes en tête le fait qu'on n'a rien à perdre. Au pire, on les bat. C'est au mieux et au pire fort. Je ne sais pas trop si on a dans un coin de la tête le Grand Chelem. Je pense qu'on a toutes à cœur, avant tout, de les jouer et de bien les jouer et les battre ! Il faut gagner ce match, et après ce sera le Grand Chelem. Mais c'est sûr qu'il faut d'abord faire 80 minutes de haut niveau.

Que peut-on vous souhaiter pour samedi ?

Clairement gagner le match et comme il faut. Puis, ensuite, bien profiter du Grand Chelem après. On a la chance de jouer dans un stade (Jean-Dauger à Bayonne, ndlr) qui est plein pour vivre de grandes émotions. Il faut qu'on profite et qu'on fasse de grandes choses.

Pauline Bourdon (autre limougeaude) vous soutiendra à Bayonne ?

J'imagine oui. Elle était là à Toulouse. Je pense qu'elle sera là. Sa blessure, je crois que c'est en bonne voie et qu'elle se remet. Elle devrait pouvoir vite reprendre l'entraînement et réintégrer le groupe en vue de la Coupe du Monde. Pas de soucis, Pauline est bien là et présente (rires).