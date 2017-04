La Mêlée du Lundi : l'arrivée de Jeremy Davidson à l'UBB, "une bonne pioche"

La Mêlée du lundi passe au crible l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles toutes les semaines sur France Bleu Gironde. Cette semaine il était forcément question de l'arrivée d'un nouvel entraîneur des avants la saison prochaine : Jeremy Davidson.

La nouvelle a été officialisée ce lundi par l'UBB, l'Irlandais Jeremy Davidson sera à compter de la saison prochaine l'entraîneur des avants de Bordeaux-Bègles. Yves Appriou, l'ancien entraîneur de Bègles et le co-fondateur de l'association Drop de Béton, Nicolas Decamps l'ancien pilier de l'UBB et de Pau notamment et Jean-Yves Saint-Cerans, journaliste pour Reuters et Bordeaux 7 ont livré leurs impressions.

Yves Appriou : "Je pense que c'est bien d'avoir un jeune entraîneur devant"

Yves Appriou apprécie de voir débarquer un entraîneur de la nouvelle génération – 42 ans – à ce poste : "Je pense que c'est bien d'avoir un jeune entraîneur devant. Moi le « vieux con d'avant » je serais embêté pour entraîner des avants aujourd'hui, sur les touches et les mêlées. Donc que Jacques Brunel chapeaute c'est bien et que Davidson, un Irlandais en plus... c'est « des casse-couilles », il faudra se les faire !"

Nicolas Decamps : "Pas du tout inquiet sur les qualités du bonhomme"

Nicolas Decamps attend de voir la manière dont Jeremy Davidson et Jacques Brunel vont travailler ensemble, mais souligne les qualités du technicien : "Voir un manager décider de lâcher un peu de pouvoir pour récupérer un poste d'entraîneur des avants – comme Jacques Brunel l'an dernier – moi ça me fait toujours un petit peu peur. J'attends de voir... Après concernant ses qualités d'entraîneur, j'ai pu jouer contre Aurillac : ça marchait plutôt bien devant, la touche est stable, la mêlée très conquérante. Ça peut vraiment marcher."

Jean-Yves Saint-Cerans : "Bonne pioche !"

Jean-Yves Saint-Cérans n'a aucun doute sur la plus-value que peut apporter l'Irlandais : "Bonne pioche ! Pour suivre la ProD2, ce que fait Aurillac c'est vraiment équilibré et très agréable à voir. Ce gars couve de passion, sur le bord de touche il ne dit quasiment jamais un mot mais on sent qu'il est prêt à exploser ! Avec lui ça doit bien bosser..."

