La ministre des Sports visitera la fan zone à Toulouse ce dimanche

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques, démarre sa tournée de la Coupe du monde de Rugby à Toulouse. Ce dimanche, en marge de la rencontre entre le Japon et le Chili, elle visitera, entre autre, la plus grande fan-zone de France sur le bord de la Garonne.

La ministre des sports sera à Toulouse ce dimanche © Radio France - Glenn Gervot La ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques commence, ce dimanche, sa tournée pour la Coupe du monde de Rugby. Son premier déplacement sera pour Toulouse "véritable « terre de rugby »" indique ses services dans un communiqué. ⓘ Publicité Une matinée au pas de course Avant d'aller au Stadium de Toulouse ce dimanche, pour suivre Japon-Chili, Amélie Oudéa-Castéra assistera à un entraînement de la section handirugby du Stade Toulousain Rugby Handisport. Elle ira ensuite sur les bords de la Garonne, à la Prairie des Filtres pour découvre la plus grande Fan Zone de France pouvant accueillir 40.000 supporters. Elle prendra le temps de parcourir les allées "tout en dialoguant avec les fans." Enfin, la ministre terminera son déplacement en assistant à la rencontre du Groupe D Japon-Chili, au Stadium de Toulouse.