La montée assurée, le club de rugby de Sarlat joue son quart de finale de Fédérale 3

Sarlat s'approche du but. Maintenant que la montée en Fédérale 2 est assurée pour l'année prochaine, le CASPN peut se concentrer sur les dernières marches du championnat. Le club de rugby du Périgord noir joue ce dimanche son quart de finale du championnat de France de Fédérale 3, contre le rugby club des Vallons de la Tour. Le match se jouera sur terrain neutre à 15h à Beaumont près de Clermont-Ferrand.

Match à 15h

"On sera sur un match sec, on n'a pas le droit à l'erreur. Ils vont être bien organisés c'est une équipe qui se déplace très bien et qui défend bien. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible", dit Jonathan Laporte, l'un des entraîneurs de Sarlat.

Au tour précédent, les Isérois se sont imposés face à Canton d'Alban 28 à 24. Le CAS lui a battu Maisons-Laffitte 25 à 11 en 8ème.