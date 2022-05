La montée du RC Orléans en Fédérale Une de rugby passe par la Suisse

Le RC Orléans est en Suisse pour décrocher son accession en Fédérale Une de rugby ! Le quinze orléanais entame ce dimanche 8 mai les phases finales du championnat Fédérale 2 avec un déplacement au Servette Rugby Club de Genève. Le vainqueur de ce 16ème de finale en match aller et retour accédera à la Fédérale Une. Ces deux rencontres sont à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Un Servette ambitieux

Orléans s'attendait à jouer contre Bourges en 16èmes de finale du championnat Fédérale 2 de rugby mais c'est au pied des Alpes à Genève en Suisse que le quinze orléanais va devoir se déplacer pour l'acte 1 de cette opposition peu banale. En face du RC Orléans se dresse le Servette Rugby Club de Genève. Le club helvétique a été créée en 1890, bien avant le club de foot du même nom qui évolue avec le Grasshopper de Zurich ou les Young Boys de Berne dans le championnat suisse de foot. Ressuscité et autorisé à jouer dans le championnat français en 2014, le Servette Rugby Club, le Monaco de la Ligue 1, a depuis gravit tous les échelons avec six montées en six saisons. Parti du plus petit niveau régional, en série 3, le Servette ne cache plus aujourd’hui ses ambitions. Le club de rugby de la cité de Calvin a terminé 3ème de sa poule et s'est qualifié en battant en 32èmes de finale Grand Dole (25 à 5).

Pour son président Alain Studer, natif de Genève, ancien joueur notamment de Bourgoin et Oyonnax et co-fondateur du Servette "la montée en Fédérale Une est un vrai objectif, si on monte on devient un petit peu le club du bassin, de la région, ca viendra compléter la formation qu'on donne aux jeunes". Signe de son ambition, le club genevois a signé en début d'année un partenariat avec les Sharks de Durban. La franchise sud-africaine, qui joue désormais en Europe dans le United rugby championship, pourra utiliser Genève comme camp de base pour effectuer ses préparations d'avant-match. Lors de la signature, le 3ème ligne et capitaine des Springboks, champions du monde en titre, Siya Kolisi était présent sur les bords du lac Léman.

On est prêt à affronter tout le monde - Jimmy Belouet

Le RC Orléans affiche la même ambition. La montée en Fédérale Une est l’objectif clairement annoncé également par le club orléanais qui il y a un peu plus dix ans été sanctionné d’une double relégation en Fédérale 3. Pour Jimmy Belouet, son entraîneur principal, " la place du RCO est à minima en Fédérale Une". Et comment ne pas penser que c'est pour cette année après une première partie de saison quasi parfaite. 2ème de sa poule derrière le PUC, le RC Orléans a achevé la phase régulière avec 17 victoires, 1 nul et 4 défaites seulement. Résolument tourné vers l'offensive, avec dans ses rangs Bastien Pingot l'un des meilleurs marqueurs de la Fédérale 2 (16 essais), le quinze orléanais est la 8ème meilleure attaque (700 points) des 96 clubs qui ont disputé la première phase du championnat Fédérale 2. Reste à franchir la montagne helvète mais pour l'ancien joueur et buteur emblématique du RCO : "c'est pas simple de faire un long déplacement face à une équipe qui a beaucoup de moyens mais au vu de la saison qu'on réalise, je crois qu'on est prêt à affronter tout le monde".

Ce match aller des 16èmes de finale entre le Servette de Genève et le RC Orléans va se disputer au complexe sportif des Cherpines à Plan-les-Ouates à quelques encablures de Genève. Il est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 14h30 ce dimanche 8 mai.

L'équipe : Cretu-Barre-Chergui-Makolo-Alric-Clech-Trinques-Pinsard-Junquet(m)-David(o)-Pingot-Lambert-Nasso-Marchais-Billard. Sur le banc : Galuola-Grelet-Pecile-Ibaka-Mourrut-Lemoine-Ribault.