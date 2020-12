La Nationale de rugby reprendra le week-end du 9-10 janvier à Dax pour le CSBJ

Selon le site internet du club de rugby de Bourgoin-Jallieu, la FFR a validé la formule de reprise du championnat de Nationale, qui garde une poule unique et des phases finales.

Avec seulement trois rencontres disputées à ce jour le CSBJ est le club de Nationale le plus en retard

La décision finale était attendue autour du 12 décembre, elle a, à en croire le site internet du CSBJ Rugby, été avancée. Après consultation auprès des clubs la Fédération française de rugby a, selon le club berjallien, retenu une formule qui permettra - sauf nouvelle aggravation de la situation sanitaire - de terminer le championnat sans en terminer toute les rencontres mais avec le maintien d'une certaine équité sportive.

10 matches aller et 10 matches retour

Concrètement la compétition reprendra le week-end du 9-10 décembre qui sera une journée "d'équilibrage" afin que la plupart des clubs se retrouvent à 6 rencontres disputées avant d'embrayer sur le calendrier tel qu'il était programmé. Autrement dit les rencontres qui étaient prévues en cette fin d'année sont purement et simplement effacées. Le championnat - c'était un sujet de débat - reste en poule unique et conserve des phases finales mais elles seront disputées à l'issue d'une série de 10 matches allers et 10 matches retour au lieu de 13 (la Nationale se dispute à 14 clubs).

Le CSBJ étant le club le plus en retard, avec 3 rencontres disputées seulement à ce jour, des journées "de repli" lui permettrons de rattraper les autres rencontres manquantes. En l'état le programme de Bourgoin-Jallieu serait donc d'abord une rencontre de 9eme journée le week-end du 9 et 10 janvier à Dax, avant d’enchaîner un programme sans doute dense jusqu'en mai, voire juin en cas de qualification, espérée, pour les phases finales.