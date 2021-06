La nouvelle éco : l'ancien du CAB, Valentin Courrent organise une compétition de rugbygolf à Limoges

Valentin Courrent, ancien professionnel de rugby pendant 15 ans, a trouvé sa nouvelle voie. Il a créé la société Valentin Courrent Rugbygolf. Il organise depuis janvier 2020 des compétitions de ce nouveau "sport". Une discipline qui mélange les règles du golf et la convivialité du rugby, mais aussi la précision du golfeur et frappe du buteur.

Une compétition est justement organisée au golf de Panazol le 4 juillet. Il l'assure, tout le monde peut participer, enfants, adultes, personnes âgées. Il suffit juste de "prendre un ballon de rugby et taper dedans le plus fort possible" et le faire atterrir dans une cible.

Rassurez-vous, pas de gros plaquage au programme, seulement le "côté ludique" du rugby.

La nouvelle éco : Valentin Courrent se lance dans le rugbygolf Copier

Il s'est lancé en janvier 2020, au moment de la naissance de sa petite fille. Depuis, il a réussi à organiser seulement trois compétitions à Brive et Toulouse entre les différents confinements.

Résultat : "Pour l'instant ça ne me rapporte pas d'argent" sourit l'ancien buteur Briviste. Il a même dû prendre un job dans une miroiterie pour passer la période.

En ce moment, il continue de rembourser le matériel acheté à la création de son entreprise. Il espère lancer son activité dans les prochaines semaines en proposant ses services à des entreprises pour des journées de cohésion.