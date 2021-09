La pelouse du Stadium de Brive repeinte en vert à cause de deux champignons

Ce n'est pas une mauvaise blague. La pelouse du Stadium doit être repeinte en vert, car elle est en mauvaise état. La mairie de Brive a confirmé l'information, à la veille du match contre Perpignan ce samedi à 16h05.

70 à 80 % du terrain impacté

En cause, deux champignons détectés sur l'herbe de la pelouse, la rendant marron et sèche. Ils s'appellent Pythium, déjà connu pour avoir causé des misères au terrain l'an dernier, ainsi qu'un nouveau champignon nommé Pyricularia. Selon Philippe Delarue, adjoint aux Sports à la mairie de Brive, ils ont colonisé "entre 70 et 80%" de la pelouse du Stadium.

Cela pose un problème à la mairie (qui a constaté ce champignon sur d'autres terrains municipaux), au club comme à la Ligue Nationale de Rugby. Cette dernière, dans son protocole, a donc demandé à la mairie de régler la situation. Après consultation avec la société qui gère l'entretien, Art Dan, la solution a été de repeindre la pelouse en vert, avec un produit bien spécifique.

"Il s'agit de permettre la photosynthèse de l'herbe, de ne pas gêner son développement, tout en empêchant que lorsqu'un joueur se fasse plaquer, il soit coloré en vert" souligne Philippe Delarue. Le problème est bien plus d'ordre esthétique que physique.

La pelouse (dans un mauvais état) du Stadium © Radio France - Mickaël Chailloux

L'intervention humaine hors de cause ?

A quoi est-ce du ? Selon la mairie, ce problème de champignons serait dû aux intempéries et aux fortes chaleurs de cet été. La pelouse hybride est encore jeune, souligne Philippe Delarue. La collectivité ne va d'ailleurs rien payer, c'est la société responsable de l'entretien, Art Dan, qui va prendre les frais à son compte, souligne-t-il. Pas de chance, car cet été, Art Dan venait de régénérer la pelouse lors de travaux prévus de longue date, tous les trois ans, pour un montant de 35 000 euros.

Quand le problème sera rétabli ? "Je n'ai aucune notion là-dessus" souligne Philippe Delarue. Cela pourrait l'être pour le prochain match à domicile contre Pau, le 18 septembre.