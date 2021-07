La place du Capitole se transforme en terrain de rugby !

Toulouse met à l'honneur le rugby ! C'est le Toulouse Rugby Festival ce vendredi et ce samedi. Un terrain de rugby est installé sur la place du Capitole pour découvrir et jouer au touch rugby, un rugby sans contact à 5 contre 5. C'est le Toulouse Rugby Festival.

"On fait des passes plus ou moins longues, on fait pas mal d'allers-retours, raconte Fiona, étudiante qui découvre la discipline. C'est surtout des esquives, d'essayer d'être assez rapide !" Tous les participants sont conquis par le cadre. "Ça restera gravé dans ma mémoire, assure Gauthier. Le Capitole, c'est une place assez mémorable. On a fait la fête dessus et là on joue au rugby, c'est assez fantastique et amusant à la fois !"

L'événement vise à montrer que Toulouse est la capitale du rugby en France après le doublé du Stade Toulousain cette saison. "On a le nombre record d'étoiles européennes, le nombre record de Brennus. On peut largement dire que Toulouse est la capitale européenne du rugby !" confie l'un des participants.

Approcher le bouclier de Brennus

Le Toulouse Rugby Festival, c'est d'ailleurs l'occasion de s'approcher du bouclier de Brennus décroché par le Stade Toulousain il y a une semaine. Le trophée est exposé au public pour l'occasion.