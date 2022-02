"La place du RCO est a minima en Fédérale 1", affirme Jimmy Belouet l'entraîneur du club

Deuxième de sa poule de Fédérale 2, le Rugby Club Orléans réalise une saison presque parfaite et reste sur cinq victoires de rang en championnat. L'entraîneur du RCO, Jimmy Belouet, était l'invité du 100% Sport de France Bleu Orléans ce mardi pour revenir sur cette série et les ambitions du club.

Le Rugby Club Orléans est en pleine réussite. Deuxième de sa poule de Fédérale 2, à trois points du leader, Paris Université Club, le club loirétain est en pleine bourre et vient d'enchaîner une cinquième victoire de suite, ce dimanche sur le terrain de Metz (20-36). Le RCO devrait, sauf cataclysme, être au rendez-vous des phases finales au printemps et espérer ainsi être promu en Fédérale 1. Une ambition que ne cache pas l'entraîneur principal de l'équipe (et ancien arrière au club), Jimmy Belouet, invité de 100% Sport sur France Bleu Orléans ce mardi.

Le RCO reste sur six matchs sans défaite, cinq victoires de suite et une solide place de deuxième de sa poule de Fédérale 2, jusqu'à présent c'est une excellente saison que réalise votre équipe...

On est sur une dynamique extrêmement intéressante, après déjà un très bon début de saison. On avait pris une petite claque à la maison contre Orsay début décembre (défaite 6-16, Ndlr)et depuis, on n'a plus perdu. On s'est sortis de matchs pièges ces deux derniers week end, avec des déplacements chez des mal classés en plein hiver (à Metz et à Pontault-Combault, deux derniers du classement, Ndlr), donc c'est sûr que on est sur une excellente dynamique.

Tous les voyants sont au vert, à nous de confirmer en fin de saison

Comment elle s'explique cette bonne dynamique, pourquoi ça marche cette année du côté du RCO ?

Il y a à la fois un travail de court terme qui est mis en œuvre, avec un groupe qui répond aux attentes, qui travaille sérieusement, qui a de vraies qualités en termes d'état d'esprit, un groupe qui adhère au projet, qui s'implique. Et puis, évidemment, il y a un travail un peu plus à moyen terme. Depuis maintenant quatre ans, on a remis des choses en ordre et en place humainement et sportivement dans le club : une grosse politique de formation, l'une de nos marques de fabrique, qui porte ses fruits, avec en point d'orgue le centre d'entraînement labellisé qu'on a mis en place il y a trois ans. Une structuration progressive qui nous permet maintenant de jouer le très haut de tableau de la Fédérale 2. Donc, tous les voyants sont au vert, à nous de confirmer en fin de saison.

Justement, c'est quoi les ambitions du RCO ? Cette saison mais aussi à moyen voire long terme ?

Pour moi qui ai joué dans ce club aussi en Fédérale 1, aux portes de la Pro D2 au milieu des années 2000, au vu de la potentialité économique de la ville, de ses infrastructures, de son passé et de sa formation, il est évident que la place du RCO est a minima en Fédérale 1, en tous cas c'est ma vision. Au vu de la saison que l'on fait, on est quasiment assurés de jouer les phases finales. On joue les premiers rôles depuis la première journée, l'objectif, bien évidemment, ne peut être que d'aller jouer ces matches décisifs pour accéder à l'échelon supérieur.

Tout le monde commence à se dire que c'est peut être notre année

L'idée, c'est donc de monter et de pérenniser le club en Fédérale 1 ?

Oui, maintenant que le club a vraiment travaillé en amont, sur des paramètres aussi essentiels que la structuration, la formation, l'organisation en interne et que les résultats en seniors depuis deux ans sont très réguliers et suivent, que le double projet proposé aux joueurs commence à porter ses fruits, l'objectif à court terme, bien sûr, ne peut être que de rejoindre un niveau semi-professionnel, c'est sûr.

Cette bonne saison, et ces bons résultats vous le sentez autour de vous ? Il y a un engouement qui se crée entre les supporters et cette équipe là qui joue les premiers rôles?

Oui, forcément. A Orléans, parfois, on reproche un peu d'être plus spectateur que supporter. Il faut avant tout des résultats pour faire adhérer les gens à notre projet. On sent que quand on joue les premiers rôles, il se passe quelque chose autour de nous. Et c'est là aussi qu'il faut garder la tête froide puisque la moindre contre performance et un peu vu après, comme une déception. Tout le monde commence à se dire que c'est peut être notre année. Il y a un engouement. Là, on est dans des périodes pas simples pour notre sport au cœur de l'hiver, mais c'est vrai qu'on a hâte d'arriver au printemps et à ces fins de saisons souvent euphorisantes au rugby.

Le Rugby Club Orléans se déplacera ce dimanche 27 mars à Pontarlier, huitième pour la 17e journée de Fédérale 2, avant de recevoir Bourges, cinquième, le 5 mars.