La réponse de l'ASM au dossier Cudmore : "sans préjudice, aucune responsabilité n'est engagée"

Clermont-Ferrand, France

L'avocat de Jamie Cudmore a mis en cause le club hier, après avoir eu connaissance de l'expertise menée par le docteur Chedru. Selon maître Portejoie, le neurologue estimait que la responsabilité du club pouvait être engagée pour la commotion subie par le 2eme ligne lors de la seconde mi-temps de la finale de la Coupe d'Europe face à Toulon, en 2015. L'ASM a pris le temps d'analyser le document avant de donner sa réponse, ce mardi après-midi. La lecture du rapport diffère de celle du défenseur du canadien.

En préambule, le club rappelle qu'il "porte un intérêt premier à l'intégrité physique ainsi qu'à la prise en charge professionnelle et rigoureuse de chacun des joueurs", en particulier dans le domaine des commotions cérébrales. Le communiqué passe ensuite aux faits avec six cas évoqués par Jamie Cudmore. L'ASM note que l'expert confirme "la rigoureuse prise en charge du club sur chacun de ces points" et "sur le fait qu'il n'existe aucune conséquence de ces différents points sur la santé du joueur".

Une sortie sur saignement et non pas pour une commotion

Il reste le point litigieux, la sortie de Jamie Cudmore à la 56eme minute de la finale. L'ASM rappelle qu'elle a été ordonnée par l'arbitre, Mr Owens, pour saignement et non pas pour un protocole commotion. Le médecin du club a donc soigné le joueur pour ce saignement (visible sur les photos du match) mais "n'a pas déterminé de suspicion de protocole commotion". Selon l'analyse du rapport par le club, l'expert estime qu'un protocole commotion aurait dû être réalisé en fonction du principe de précaution, mais que ce test n'aurait pas pour autant empêché le 2eme ligne de revenir sur le terrain.

Avec ces éléments et en l'absence de préjudice, l'ASM estime "qu'aucune responsabilité du club ne peut être retenue". Enfin dernier élément de ce communiqué: "le club déplore les attaques et commentaires", nombreux et sévères sur ce dossier depuis les révélations de l'avocat de Jamie Cudmore.