La Rochelle assume son statut et file en quart de Champions Cup en s'imposant à Gloucester (16-27)

À Gloucester, La Rochelle a dicté sa loi et son jeu pour faire la course en tête tout au long de la rencontre. En l'emportant à Gloucester (16-27) le Stade Rochelais entre en quart de finale par la grande porte. Il défiera le week-end prochain le vainqueur du match entre les Scarlets et Sale.