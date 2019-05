Stade Rochelais / Clermont sur écran géant au stade Marcel Deflandre de La Rochelle

Si vous voulez assister à la finale de la Challenge Cup entre le Stade Rochelais et Clermont-Ferrand, elle sera retransmise en direct au stade Marcel Deflandre à La Rochelle. Et vous pourrez la suivre sur France Bleu la Rochelle.

La Rochelle, France

C'est la première finale européenne pour le Stade Rochelais ! Les Maritimes affronteront Clermont-Ferrand en finale de la Challenge Cup en Angleterre, à Newcastle le vendredi 10 mai à 20h45. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller outre-manche, la rencontre sera retransmise en direct et sur écran géant au stade Marcel Deflandre de La Rochelle.

9.600 places disponibles

Pour assister à cette retransmission sur un écran géant de 62m², il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site du Stade Rochelais. Seules 9600 places sont disponibles pour assister à ce match sur écran géant.

Le stade sera accessible dès 18h45 et l'écran sera installé sur la tribune Apivia.

Une rencontre à vivre sur France Bleu La Rochelle. Il y aura d'ailleurs une émission spéciale dès 16h, en direct depuis le bar "Les Vieux Crampons" à La Rochelle. Et ce n'est pas n'importe quel bar, c'est celui de Jean-Pierre Elissalde, ancien entraîneur et joueur du Stade Rochelais. Beaucoup d'invités et de spécialistes. Une émission avec l'intervention de nos collègues de Sud Ouest. Nous vous attendons nombreux pour vivre cette finale avec nous !