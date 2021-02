La Rochelle doit se contenter du bonus défensif au Racing (26-22)

Il y a des jours où la pièce tombe du bon côté, d'autres non. Avec une fin de rencontre dominée de la tête et des épaules, les maritimes sont passés près de l'exploit et d'une victoire à Nanterre face au Racing. Mais il aura toujours manqué un petit détail en fin de rencontre, ce qui a empêché les maritimes de frapper un grand coup et de reprendre le fauteuil de leader du Top 14.

Malgré des essais de Vito (19e), Boudehent (52e), Kerr-Barlow (62e) et Alonso Munoz (66e) les maritimes n'ont pas su s'imposer en région parisienne hier après-midi. Pourtant, la dernière possession a été rochelaise, mais le ballon tombé dans les 22 mètres adverses a eu raison des espoirs maritimes, alors qu'un ultime essai aurait vu les rochelais rentrer en Charente-maritime non pas avec un, mais bien avec cinq points... victoire bonifiée en poche.

Dos au mur, La Rochelle réagit

Si en fin de match, La Rochelle aurait pu arracher le gain de la victoire, les entames de mi-temps totalement manquées de la part des joueurs du duo Gibbs - O'Gara ont eu raison des espoirs maritimes. Après moins de deux minutes de jeu, La Rochelle encaissait le premier essai du match, consécutif à une grosse erreur de lancement de jeu en touche. Le talonneur du Racing Baubigny soignait ses statistiques. Au retour des vestiaires, la sanction a été similaire, La Rochelle a payé une erreur d'inattention qui a vu Bird filer derrière la ligne.

Mené 23-5, La Rochelle a montré du caractère, n'a jamais déposé les armes, mais s'est finalement réveillé trop tard... même si, malgré les trous d'air, un succès n'aurait pas été volé.

Deuxième de Top 14 à deux points du leader Toulouse, La Rochelle reste malgré tout bien au chaud dans le Top 6 et tentera de renouer avec le succès dès samedi prochain à 21h05 sur la pelouse de Toulon, pour une nouvelle très belle affiche.