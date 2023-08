La Rochelle : son port, ses tours, son aquarium et ... le Stade Marcel-Deflandre

A La Rochelle, régulièrement, des voitures ou des vélos s'arrêtent devant le Stade Marcel Deflandre dans le quartier Portneuf. Les plaques d'immatriculation en témoignent, des touristes viennent parfois de loin pour se prendre en photo devant ce nouveau logo à deux étoiles. Daniel et sa petite famille, en vacances dans notre région, vient de Moselle.

"On avait prévu de faire un petit tour pour montrer aux enfants, où évolue le club de La Rochelle. Dès qu'on peut, on regarde le Stade Rochelais ou même l'équipe de France."

D'autres viennent d'un petit village près de Sens dans l'Yonne. "On est à cinq heures et demi de route d'ici. On passe devant le stade, surtout pour mon fils qui joue au rugby." Des familles qui se prennent ensuite en photo.

Marcel Deflandre "the place to be" !