Grâce à son succès (38-23) face à Lyon et au revers de Toulouse à Castres (26-24), le Stade Rochelais réalise la bonne opération du week-end en revenant à hauteur de Toulouse. La Rochelle aurait même pu prendre seul les commandes du championnat avec un bonus offensif qu'il a tenu quelques minutes.

La Rochelle surclasse Lyon et devient co-leader du Top 14

C'est finalement un week-end presque parfait pour La Rochelle. Presque parce que si les maritimes font la fine bouche, il manque un point de bonus offensif à l'issue de cette journée. Dominateur durant 65 minutes, le Stade Rochelais a baissé le pied dans le dernier quart d'heure. Fatal pour le cinquième point que La Rochelle a pourtant tenu en main.

Car en seconde période, par deux fois les maritimes ont eu les trois essais d'avance nécessaires à son obtention. C'est d'abord Doumayrou qui a mis les rochelais dans les clous puis Gourdon un petit peu plus tard dans le match. Mais, par deux fois le Lyonnais Tuisova est venu sortir les rochelais du bonus offensif. Avec le gain de ce dernier, La Rochelle aurait pris seul les commandes de Top 14. Le club maritime doit faire sans et partage le fauteuil de leader avec le Stade toulousain. C'est même Toulouse qui pointe encore devant à la faveur de ses succès dans les confrontations directes.

"Un match spectaculaire"

Qu'importe, à cinq matchs du terme de la phase régulière, les maritimes sont toujours plus proches d'une qualification directe dans le dernier carré du Top 14. Pour valider cette place en demi-finale, La Rochelle doit se pérenniser à l'une des deux premières places du championnat. Il reste cinq journées aux Rochelais pour valider leur position.

En tout face à Lyon, La Rochelle a inscrit quatre essais. En première période ce sont Leyds et West qui avaient montré la voie à Doumayrou et Gourdon. Le LOU a lui inscrit trois essais en fin de rencontre, un doublé pour Tuisova et une réalisation de Barassi.