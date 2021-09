La Rochelle-Toulouse : Marchand sur le banc, Miquel titulaire... Découvrez la première compo de la saison

C'est l'heure. Le Stade Toulousain est de retour aux affaires ce dimanche avec un déplacement à La Rochelle pour lancer cette saison de Top 14. Le champion de France et d'Europe en titre, considéré comme favori à sa propre succession, veut assumer son statut.

Les compos

En l'absence de Charlie Faumuina, c'est Dorian Aldegheri qui sera titulaire au poste de pilier droit pour compléter une première ligne composée de Cyril Baille et de Peato Mauvaka, préféré à Julien Marchand (remplaçant). Antoine Miquel sera titulaire au poste de troisième-ligne centre.

Sans surprise, la charnière sera formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Avec quatre centres blessés ou en sélection, cela profite à Zack Holmes et Lucas Tauzin, titulaires. Thomas Ramos, Maxime Médard et Matthis Lebel formeront le triangle de derrière.

La décla d'Ugo Mola : "S'il y a bien une équipe qui veut nous étriper, c'est La Rochelle. Et à juste titre. Ils ont un recrutement encore très pertinent, c'est encore une équipe qui va compter très fort. C'est devenu un gros du championnat de manière évidente. C'est une équipe qui m'impressionne sur le rugby proposé, très pragmatique avec une puissance hors-normes. Il y a beaucoup de choses assez saines dans ce club."

La longue liste des absents

Toulouse doit faire sans plusieurs joueurs importants en ce début de saison. A commencer par ses internationaux de l'hémisphère sud : Elstadt, Chocobares et Mallia sont en sélection. Auxquels il faut ajouter des blessés : Faumuina, Tekori, Meafou, Ahki, Fouyssac et Guitoune.

Des absents aussi à La Rochelle

Le Stade Rochelais doit aussi faire avec plusieurs absences en ce début de saison. Jérémy Sinzelle, Arthur Retière ou encore Victor Vito ne seront pas sur la pelouse ce dimanche.

La rencontre entre La Rochelle et Toulouse sera à vivre en intégralité dès 20h35 ce dimanche soir sur votre radio France Bleu Occitanie.