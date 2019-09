La Rochelle - Toulouse : Rynhardt Elstadt, retour sans amertume

Toulouse, France

Rynhardt Elstadt a le sourire. Pas du tout fâché ou vexé, du moins en apparence, de sa non-sélection avec l'Afrique du Sud. Nation avec laquelle il a connu sa première cape cet été. Revenu il y a dix jours à Toulouse, il a de suite retrouvé le terrain. Titulaire lors de la victoire face au Racing 92.

Elstadt : "Une bonne expérience"

Elstadt, à deux jours du déplacement à La Rochelle, est revenu sur son été avec les Springboks : "C'est une très bonne expérience pour moi. Mon premier job c'était de jouer avec le Stade Toulousain . S'il y a un blessé, c'est moi qui peut rejoindre le Japon. Cela, c'est un peu compliqué comme situation. Mais je pense au Stade Toulousain."

Le Sud-Africain sera aligné contre La Rochelle avant de prendre des congés obligatoire. "Je vais partir deux semaines en Afrique du Sud" sourit-il.

Ugo Mola : "On ne peut pas se priver de lui"

Le coach Ugo Mola, lui, ne se réjouit pas de la non-sélection du flanker de 29 ans mais retrouve un joueur qu'il faudrait presque canaliser : "On a plus à le freiner qu'à le pousser. C'est un des pistons du moteur de l'équipe. Quand il est là, l'équipe va mieux. Il a encore plein de voies de progrès dans l'organisation générale mais il met une énergie folle. On ne peut pas s'en priver en ce moment au Stade Toulousain."