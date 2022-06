La saison des féminines du CA Brive vue par leur manager, Romain Cabanero

L'équipe féminine a réalisé un beau parcours en championnat de Fédérale 1 de rugby. Néanmoins, le CA Brive s'est incliné dimanche 24 mai contre Gaillac (23-5). Pour leur coach, Romain Cabanero, cette défaite est à l'image de la saison : "Rugbystiquement, on domine, mais sans concrétiser...on n'arrive pas à marquer pour valider nos temps forts".

Le coach trouve que la saisondes féminines "en poule a été compliquée, on a alterné les bons résultats et les mauvais. Mais on est à notre place, on est dans les huit meilleures équipes, donc ça, c'est plutôt bien" note l'entraîneur.

"C'était l'objectif qu'on s'était fixé", être dans les 8 - Romain Cabanero

C'est donc une saison encourageante, explique le coach. "On finit la saison avec peu de joueuses mais on a des joueuses qui sont présentes aux entraînements, qui travaillent fort pour essayer de maintenir le niveau, avec leurs contraintes professionnelles, familiales. Donc oui, c'est une saison encourageante qui devrait en amener d'autres, des futures belles saisons."

Un défi : garder les joueuses et monter au plus haut niveau dans les prochaines années

L'entraîneur est optimiste, mais Brive devra réaliser un défi de taille pour les saisons à venir. "L'objectif très clair va être de monter très vite. Ce serait bien d'avoir aussi de l'élite sur la Corrèze" explique Romain Cabanero. Pour y parvenir, il ne faut plus seulement agir sur la formation, ce qui a déjà été fait par le passé, mais sur l'équipe sénior. "On va faire des politiques de communication sur le fait que jusqu'à la fin juin, tous nos entraînements seront ouverts à toutes les joueuses qui veulent venir découvrir, que ça soit des jeunes ou des moins jeunes." Une communication importante pour étoffer l'effectif sénior. "C'est le gros chantier, "parce que si on veut monter dans l'élite et les seniors, c'est sur les seniors qu'il va falloir qu'on travaille."

Pour cela, il faut "travailler avec l'université, avec les formations qu'il y a autour sur le bassin briviste pour voir comment on peut faire pour avoir ses joueuses", car il faut qu'elles soient dispo pour plusieurs entraînements par semaine avec un programme un peu plus intense. "Il ne faut pas oublier que ce sont des amateurs, on parle de rugby professionnel, mais non, nous, les femmes, elles sont amatrices. Il y en a quelques unes qui ont le droit à des contrats fédéraux."