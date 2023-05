La Section Paloise annonce la signature de Sam Whitelock, véritable légende des All Blacks

C'est un énorme coup réalisé par la Section Paloise sur le marché des transferts. Le club annonce ce mercredi que Sam Whitelock, 2e ligne le plus capé de l'histoire des All Blacks (143 sélections), double vainqueur de la Coupe du monde (2011 et 2015), va rejoindre les Vert et Blanc à l'issue de la Coupe du monde qui aura lieu en France (du 8 septembre au 28 octobre prochain). Il va retrouver à Pau son petit frère Luke, arrivé en 2019. Sam Whitelock (2m02, 117 kilos) aura 36 ans au moment de son arrivée en Béarn, auréolé d'une aura de leader exemplaire et de combattant féroce, depuis quinze ans sur tous les terrains du monde.

Le All Black Sam Whitelock rejoint la Section

La réaction de Sam Whitelock

Le All Black a réagi dans le communiqué du club : "J’ai hâte de découvrir le rugby en France et de faire face à ce challenge. C’est génial de pouvoir jouer avec mon frère dans la même équipe et non pas l’un contre l’autre. Nous sommes impatients avec ma famille de découvrir la culture française et d’apprendre la langue".

La réaction de Sébastien Piqueronies

Le manager des Vert et Blanc a réagi pour le club : "Accueillir Sam Whitelock à la Section est un immense privilège et une belle marque de confiance. Si notre projet est basé sur un effectif jeune et prometteur, nous avons toujours souhaité l’encadrer de joueurs expérimentés. Un de plus nous rejoint et pas des moindres. L’expérience, la dureté, le professionnalisme et l’esprit compétiteur qui animent Sam vont beaucoup apporter au sein du club".