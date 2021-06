Top 14 : La Section Paloise déjà tournée vers la saison prochaine

Quatre jours après la victoire face à Montpellier, et un maintien fêté jusqu'au bout de la nuit dans les entrailles du Hameau par la Section Paloise, les principaux acteurs de ce dénouement bienheureux étaient de retour sur place. Non pas pour y jouer un barrage, mais pour clore cette saison si particulière, en présence d'un millier d'abonnés et de partenaires. L'occasion d'un au revoir à la quinzaine de partants, et de dévoiler, déjà, les contours de l'effectif de la saison prochaine.

18 départs

La Section Paloise a profité de la soirée pour remercier et dire au revoir à ceux qui ne seront plus Vert et Blanc la saison prochaine : l'emblématique Julien Fumat bien sûr, mais aussi Charly Malié, Samuel Marques, Lourens Adriaanse, Jesse Mogg, Malik Hamadache, Mohamed Boughanmi, Geoffrey Moïse, Omar Odishvili, Matt Philip, Denis Marchois, Antoine Erbani, Pierrick Gunther, Elton Jantjies, Hugo Bonneval, Florian Nicot, Baptiste Couchinave et Watisoni Votu.

15 arrivants pour l'instant

Le staff de la Section va s'étoffer. En attendant de connaître le nom de celui qui succédera à Paul Tito (qui a souhaité rentrer en Nouvelle-Zélande), comme spécialiste de la touche, Sébastien Piqueronies a annoncé l'arrivée d'Antoine Nicoud (actuellement manager de Chambéry en Nationale) pour s'occuper de la défense, et de Romain Bourdiol (jusqu'à présent à la FFR) comme préparateur physique. Un préparateur physique supplémentaire doit encore être recruté.

Concernant les joueurs, en plus de la prolongation pour une saison de Daniel Ramsay, quinze recrues ont été confirmées à l'occasion de cette soirée :

Rémi SÉNÉCA, pilier gauche, 26 ans (JIFF), 1m86 / 112 kilos, en provenance de Vannes (ProD2), a signé jusqu'en 2023 ;

Paul TAILHADES, pilier gauche, 24 ans (JIFF), 1m83 / 112 kilos, en provenance de Montauban (ProD2), il est prêté au club pour une saison, a signé jusqu'en 2023 ;

Siate TOKOLAHI, pilier droit, Tongien, 29 ans, 1m84 / 118 kilos, en provenance des Highlanders (Nouvelle-Zélande), a signé jusqu'en 2023 ;

Kevin YAMEOGO, pilier droit, 24 ans (JIFF), 1m92 / 121 kilos, en provenance de Lyon (prêté cette saison à Agen), a signé jusqu'en 2023 ;

Maks VAN DYK, pilier droit, Sud-Africain, 29 ans, 1m86 / 118 kilos, arrivé à la Section Paloise cette saison, a signé jusqu'en 2023 ;

Youri DELHOMMEL, talonneur, 25 ans (JIFF), 1m82 / 101 kilos, en provenance de Montpellier, a signé jusqu'en 2023 ;

Steven CUMMINS, 2e ligne, Australien, 29 ans, 2m01 / 119 kilos, en provenance des Rebels (Australie), après avoir démarré la saison à la Section Paloise, comme joker médical, a signé jusqu'en 2024 ;

Beka GORGADZE, 3e ligne, Géorgien, 25 ans (JIFF), 1m89 / 102 kilos, en provenance de l'Union Bordeaux-Bègles, a signé jusqu'en 2023 ;

Reece HEWAT, 3e ligne, 23 ans, 1m92 / 108 kilos, en provenance d'Aurillac (ProD2), a signé jusqu'en 2024 ;

Thibault HAMONOU, 3e ligne, 21 ans (JIFF), 1m95 / 108 kilos, prêté par le Stade Toulousain ;

Nathan DECRON, trois-quart centre, 23 ans (JIFF), 1m85 / 100 kilos, en provenance d'Agen, a signé jusqu'en 2024 ;

Mathias COLOMBET, arrière, 24 ans (JIFF), 1m89 / 92 kilos, en double projet avec l'équipe de France de rugby à 7, a signé jusqu'en 2023 ;

Thomas CAROL, arrière, 20 ans, 1m78 / 83 kilos, en provenance de La Rochelle, rejoint le centre de formation mais s'entraînera avec l'équipe pro, a signé jusqu'en 2024 ;

Jack MADDOCKS, trois-quarts polyvalent, Australien, 24 ans, 1m94 / 90 kilos, en provenance des Waratahs (Australie), a signé jusqu'en 2023 ;

Zack HENRY, arrière ou demi d'ouverture, Anglais, 26 ans, 1m82 / 90 kilos, en provenance de Leicester (Angleterre), a signé jusqu'en 2023.

Après la reprise d'ores et déjà prévue le 19 juillet prochain, la Section Paloise prendra part aux trois étapes de Seven, puis disputera deux rencontres de préparation avant la reprise du Top 14, début septembre. Une de ces deux rencontres aura lieu le 26 août au Hameau face à l'Union Bordeaux-Bègles. La Section prévoit de délocaliser deux jours par semaine ses entraînements en Béarn lors de cette préparation.