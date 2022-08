La Section Paloise dévoile son maillot spécial Supersevens aux couleurs du Béarn

Le maillot abandonne ses traditionnelles couleurs vertes pour arborer le jaune et rouge du blason béarnais

Exit le fameux maillot vert et blanc de la Section Paloise, place aux couleurs du blason du Béarn, du jaune et du rouge pour habiller les joueurs qui participeront au Supersevens 2022. Le club a dévoilé ce mercredi 10 août son maillot collector à l'occasion de la compétition de rugby à 7 qui démarre ce samedi 13 août, avec une première étape à Perpignan. Il y en aura une à Pau, le 27 août prochain. La nouvelle tunique est inspirée du drapeau béarnais, avec ses deux vaches rouges sur fond jaune.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le drapeau du Béarn © Radio France - Flore Catala

Sur le maillot, on peut voir esquissée une carte du territoire, de couleur jaune. Un fond sur lequel se détachent deux vaches rouges dessinées dans le style du taureau de l'équipe américaine de basket des Chicago Bulls : cornes et sabots saillants, et air rageur. Ce maillot collector, c'est une tunique spéciale pour le Supersevens, renouvelée tous les ans depuis le début de la compétition en 2020. L'année dernière, les joueurs palois arboraient un maillot vert fluo à l'effigie du roi Henri IV.

Le logo des Chicago Bulls © AFP - Tim Bradbury

Le maillot est disponible à l'achat en ligne sur la boutique de la Section Paloise. Attention, quantités limitées !