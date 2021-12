La Section Paloise peut reprendre l'entraînement

Les rugbymen de la Section Paloise reprennent l'entrainement. Il y a eu au moins six cas de covid parmi l'effectif en fin de semaine dernière. Tous les joueurs ont à nouveau été testés ce mercredi et la ligue les a autorisés à reprendre les entrainements collectifs. Depuis la fin de semaine dernière, les joueurs devaient se contenter de séances physiques individuelles. Il reste donc trois jours pour préparer ensemble la réception de Brive dimanche au Hameau. Les Palois n'ont pas joué depuis le 11 décembre et la venue des London Irish. Une rencontre qu'elle a disputée avec un groupe très remanié par rapport au groupe qui joue habituellement en Top 14.

Le match de Brive encore menacé

Tous les joueurs de la Section seront à nouveau testés ce vendredi, deux jours avant leur match contre Brive, comme le veut le protocole covid du Top 14. La tenue du match dépendra du résultats de ces tests qui seront connus dans la journée.