La Section Paloise s'incline en finale du SuperSevens 2022

Il était écrit que le titre de champion de France de rugby à 7 se jouerait entre la Section Paloise et Monaco. Cet été les deux équipes s'étaient déjà affrontées trois fois en finale, en autant d'occasion, et elles se sont donc retrouvées pour se disputer la victoire finale ce samedi à l'Arena de Nanterre. Mais comme à La Rochelle, ou encore au Hameau, Monaco a pris le meilleur face aux Béarnais, 24-14 malgré deux essais de Levron et Mondinat. La Section Paloise est donc pour la 2e fois, après 2020, vice-championne de France de rugby à 7.

Un tournoi crescendo

Pour les Sectionnistes, la journée avait pourtant commencé de manière poussive, en dominant, grâce à un essai au-delà de la sirène, Bayonne (14-12). Puis en demi-finale les Palois ont d'abord mené 14-0 face au Racing avant de se retrouver menés 14-19, puis finalement de l'emporter grâce à un essai dans les derniers instants signé Eoghan Barrett (21-19).

Les Palois, malgré plusieurs absences (Tuimaba, Colombet, Pinto...) confirme bien qu'elle est cette saison la référence du rugby à 7 hexagonal.

Les marqueurs palois de l'étape finale