Gaillac, France

Tout avait pourtant bien commencé avec un essai rapide pour la Section. Seulement il a manqué de la constance aux joueurs de Simon Mannix dans ce match, lacune pardonnable vu la période de la saison. Dix minutes et un carton jaune après l'ouverture du score, les Palois avaient encaissé deux essais. Une domination en mêlée notamment, mais aussi sur ballons portés a permis à la Section de reprendre le score en début de deuxième mi-temps avant de craquer à nouveau sur la fin en encaissant deux merveilles de relance du Stade Toulousain depuis sa propre moitié de terrain, sur des ballons de récupération.

C’est terminé à Gaillac, défaite 26-21 de la ⁦@SectionPaloise⁩ face au ⁦@StadeToulousain⁩ pour son dernier match de préparation. Début du #Top14 samedi prochain sur la pelouse de ⁦@UBBrugby⁩ ! #FBsportpic.twitter.com/t7ocmhyrJO — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) August 17, 2018

Il reste donc une semaine pour régler les derniers détails et mettre le doigt sur ce qui coince encore, parce que dans une semaine face à Bordeaux-Bègles, les quatre premiers points de la saison seront en jeu.

Les points

Section Paloise : Trois essais de Calles (4e), Mowen (45e), Mackintosh (60e) et trois transformations de Slade (5e), Taylor (46e et 61e). Un carton jaune contre Ramsay (12e).

Stade Toulousain : Quatre essais de Ntamack (7e), Huget (18e), Ramos (66e), Guitoune (76e) et trois transformations de Holmes (8e et 19e) et Poï (67e).

Les réactions

Simon Mannix, manager de la Section Paloise

"On n'est pas champion des matchs amicaux" Copier

Florian Nicot, 3/4 centre de la Section Paloise

"Pas de panique, nous sommes encore en rodage" Copier

Florian Nicot © Radio France - DG

Martin Puech, 3e ligne de la Section Paloise

"Beaucoup de rythme, c'est le meilleur moyen de préparer le premier match" Copier