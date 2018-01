Top 14 (J16) - La Section Paloise triomphe à Paris avec six essais et le bonus (5 – 40)

Par Eric Bentahar, France Bleu Béarn

Après ses succès européens, la Section Paloise a confirmé de la plus belle des manières en s’imposant à Paris, face au Stade Français, 5 à 40. Six essais et un bonus offensif qui permettent de regarder vers le Top 6.