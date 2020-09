La totalité des places assises du Stade Chanzy disponibles pour le premier match du SAXV Charente Rugby

La préfecture de Charente a validé la jauge du stade Chanzy à Angoulème. Elle autorise le club à mettre en vente la totalité des places assises en tribune mais la bodéga et les buvettes resteront fermées pour le premier match de Pro D2 vendredi contre Provence Rugby.

Le Stade Chanzy propose un peu plus de 4 000 places assises depuis les travaux de 2016 (ici avec le co-président du SAXV Jean-Jacques Pitcho)

C'est une bonne nouvelle pour le SAXV, le club de rugby de pro D2 d'Angoulème : la préfecture a validé la jauge du Stade Chanzy pour le premier match de championnat vendredi contre Provence Rugby. Ça signifie que le club peut proposer à ses supporters toutes les places assises en tribune, soit un peu plus de 4 000 places. Mais il sera impossible de rester debout dans le stade, il n'y aura pas de "pesage". La billetterie du match est déjà ouverte, et le club recommande dans un communiqué publié ce mardi matin sur sa page Facebook et sur son site internet, de commencer à retenir à ses places.

La procédure sanitaire interdit toutefois l'ouverture de la bodéga et des buvettes. Le club communiquera d'ici vendredi les procédures d'accès au stade.