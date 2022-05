La Toulousaine Laure Sansus élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations féminin

La Fédération française de rugby annonce ce mardi que Laure Sansus, 28 sélections avec les Bleues, est désignée Joueuse du TikTok Women’s Six Nations 2022, titre décerné par le comité des Six Nations.La demi de mêlée du Stade Toulousain est la meilleure marqueuse du tournoi.

On parle beaucoup d'Antoine Dupont mais son homologue chez les filles, en Bleu comme en Rouge et Noir, reçoit tout autant de compliments. Laure Sansus 27 ans, la numéro 9 du Stade Toulousaine et de l'Equipe de France, vient de décrocher le titre honorifique de meilleure joueuse du Tournoi des Six nations 2022.

Pur produit du Lauragais

Une autre française figurait parmi les nominées, Madoussou Fall. Grâce aux votes du grand public sur les réseaux sociaux, Laure Sansus, meilleure marqueuse d’essais (six) mais aussi meilleure réalisatrice de passes décisives (six) sur la compétition a reçu 37% des voix. La haut-garonnaise formée dans son enfance à Labastide-Beauvoir puis Saint-Orens succède aux Anglaises, Emily Scarratt en 2020 et Poppy Cleall en 2021.