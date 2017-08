La vente des billets pour USAP - Bayonne démarre fort

Le début de saison de l'USAP en PRO D2 est visiblement très attendu. L'ouverture de la billetterie pour le premier match USAP - Bayonne a obtenu un franc succès.

L'USAP disputera son premier match de la saison le samedi 19 août contre Bayonne à Aimé-Giral. Ce lundi, le club a lancé la vente des billets, que ce soit en boutique ou sur internet. Pour le premier jour, ce sont plus de 500 billets qui sont partis. A deux semaines de la rencontre, ce frémissement d'entrée montre l'intérêt que va susciter ce USAP - Bayonne. Une affiche dès la première journée entre deux prétendants à la montée.

Vendredi prochain, les Catalans disputent leur deuxième match de préparation de la saison contre les Irlandais du Leinster. Un match qui se voudra plus proche de la réalité d'un match de championnat que celui de vendredi dernier contre le Stade Français. L'affiche devrait donc attirer encore plus de monde que les 5.500 spectateurs du premier match.

En direct sur France Bleu Roussillon, lundi matin, le président François Rivière a également confirmé la hausse des abonnements pour la saison à venir, elle devrait être de l'ordre de 15% : "Les supporters et les partenaires croient en l'USAP cette année, ils voient que beaucoup d'efforts ont été mis sur la préparation et le recrutement. On a passé la barre des 3000 particuliers et on devrait finir entre 3.200 et 3.500, soit 15% de plus que la saison dernière. A ça il faut rajouter 2.500 abonnements en provenance des partenaires."'