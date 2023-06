La vente du Biarritz Olympique Pays Basque tombe à l'eau

Romain Détré, potentiel acquéreur du BOPB n'a pas renvoyé l'acte de vente et n'a pas non plus apporté les 3,5 millions d'euros nécessaires pour devenir le propriétaire de club de rugby avant la date fatidique du 30 juin à minuit. Le long feuilleton de la vente du BO prend donc fin ce vendredi. Demain samedi premier juillet 2023 débute officiellement la saison 2023/2024 et les actuels propriétaires vont devoir réinjecter des fonds, 700 000 euros selon nos informations, pour faire fonctionner la structure en ProD2.

