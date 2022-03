La victoire des rugbymen français dans le Tournoi des Six nations galvanise les amateurs castillonnais

Sur le bord du terrain au stade Mirambeau, les supporters de l'Union Sportive Castillonnaise en Fédérale 3 de rugby ont fait le déplacement ce dimanche, pour assister au match contre Gradignan. Et pas pour rien puisqu'ils ont gagné 26-19. Mais avant le match, tout le monde ne parlait que de la victoire des Bleus samedi dans le Tournoi des Six nations contre l'Angleterre (25-13). À Castillon, les joueurs de l'UBB étaient beaucoup cités. Cameron Woki, Yoram Moefana et Maxime Lucu ont été salués pour leurs performances.

Objectif 2023

Désormais, l'objectif c'est de remporter un autre Grand Chelem et la Coupe du monde qui se jouera en France en 2023. Mais autour du terrain, les supporters préfèrent ne pas trop anticiper. "J'espère qu'ils ne vont pas trop prendre la grosse tête" explique Alain, qui ne souhaite pas voir l'équipe de France se contenter d'un Grand Chelem. Pour Patrick 2023, c'est encore loin : "on a tous les ingrédients pour que ça marche, l'équipe est super, le staff fait du bon boulot".

Sur le terrain, Fred, supporter du club, est sûr que cette victoire permet aux joueurs de s'identifier aux champions : "ici on a de la chance, ils savent bien reproduire les gestes qu'on a pu voir samedi sur la pelouse du Stade de France".