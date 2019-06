Lancement des abonnements à l'USAP : "une campagne capitale" pour le club

Perpignan, France

Les supporters ont le temps pour s'abonner mais venir à l'ouverture des portes, dès le premier jour, à la première heure est un acte fort et symbolique : "C'est presque un devoir citoyen", se justifie Sébastien de Toulouges. L'histoire retiendra que le premier abonné de la saison 2019/2020 est de Bages, il s'appelle Asuncion : "je voulais être dans les premiers et je suis le premier. Je me régale depuis que je suis abonné et même cette saison je me suis régalé. On a l'équipe pour faire quelque chose, j'espère qu'on va voir du beau jeu et qu'on aura les résultats."

Surprise pour ce premier jour d'abonnements, c'est le staff de l'USAP et le président François Rivière qui ont ouvert les portes et accueilli les premiers abonnés. Un petit-déjeuner a même été offert à ces fidèles supporters. Le président de l'USAP a voulu ainsi marquer le coup et montrer l'importance de cette campagne pour le club.

"C'est une nouvelle aventure pour le club et c'est une des journées les plus importantes de l'année, explique François Rivière. Les supporters peuvent faire part de leur soutien au club. C'est très important, c'est capital, il faut envoyer des signes forts à Paris (Ndlr : la DNACG - le gendarme financier de la Ligue)."

La saison dernière, pour la remontée en Top 14, l'USAP avait aisément franchi la barre des 5.000 abonnés. Après la relégation, l'USAP espère atteindre ce niveau, même à l'étage inférieur : "C'est l'objectif. C'est important pour des raisons financières mais aussi pour d'autres raisons. Cette saison, le soutien des supporters a été important et on a besoin encore de ce soutien indéfectible. C'est aussi pour cette raison qu'avec la mairie de Perpignan, on va faire des travaux de modernisation pour que les hospitalités et les buvettes soient encore plus confortables. Je suis confiant, je suis certain que le public va nous suivre. Il faut aider et soutenir l'USAP et je pense que mon appel a été entendu."

Malgré la relégation, les tarifs des abonnements n'ont pas été modifiés : "Chaque année les charges du rugby français sont de plus en plus fortes et il faut suivre si on veut avoir de bons joueurs. Les abonnés fidèles ont droit à une réduction de 10% en se réabonnant très vite", conclut le président usapiste.

L'USAP espère maintenir son nombre d'abonnés

La première journée de la campagne d'abonnements a été assez encourageante. Une centaine de cartes a été délivrée dès les premières heures. Ces fidèles parmi les fidèles ont hâte de voir à l'oeuvre la nouvelle USAP.

André, Jean-Louis et André, tous les trois, sont venus ensemble dès l'ouverture des portes comme si c'était une évidence : "On ne change pas nos habitudes, on vient toujours le premier jour. On supporte le club depuis des années. On ne s'est pas posé la question, on sait qu'on se régalera. Même si les matchs ne seront pas les mêmes, on sait que ce sera bien. Les nouvelles recrues et les joueurs qui restent nous incitent à revenir au stade. En venant dès le premier jour, on montre qu'on est derrière le club. Ça ne nous choque pas que les tarifs soient toujours les mêmes. On a appris qu'il y aurait une présentation des joueurs en août pour les abonnés donc ça c'est bien."

Dans une semaine, ce sont les joueurs qui reviendront à Aimé-Giral pour lancer la préparation. Après un stage en Espagne, en juillet, l'USAP disputera deux matchs amicaux contre Montauban dans le département (Argelès ?) et à Bayonne. Pour le premier match du championnat le week-end du 24 août, le soutien du public sera là, c'est une certitude, pour la suite de la saison le meilleur vecteur de communication pour le club restera les résultats !

Les personnes qui s'abonnent ont aussi la possibilité de faire un don pour les actions d'USAP Solidaires (en complétant le montant de l'abonnement de quelques euros au choix). Lors de la première matinée d'abonnements, toutes les personnes l'ont fait.