Landes : l'AS Soustons remporte son match 85-3 et continue sa belle saison

Dimanche 22 janvier, l'AS Soustons recevait le Stade Hendayais. Le match s'est terminé sur un score fleuve, 85 à 3 pour le club de Soustons. "On s'attendait à un match piège. A la mi-temps on menait déjà 31-3. Ils ont été courageux, ils n'ont pas baissé les bras mais au final on arrive à leur mettre plus de 80 points" déclare Olivier Antoine, co-président du club de rugby de l'AS Soustons.

Cette belle victoire du club de Soustons s'inscrit dans une très belle saison : les joueurs de Soustons sont leaders de leur poule de Fédérale 2 avec 61 points. Cette saison peut-être synonyme de qualification pour la phase finale de Fédérale 2.

Une saison qui avait mal débuté

Premier match et première défaite. C'était le 11 septembre dernier face à l'entente Aramits-Asasp (31-25), lors du premier match de championnat. Depuis ce jour, le club de Soustons réalise un sans-faute. 13 matchs et 13 victoires ! Olivier Antoine est fier de ses joueurs mais n'est pas surpris d'une telle performance globale parce que "les gars vivent ensemble depuis 6 ans, ils se connaissent par cœur. En plus de ça, on a fait un recrutement intelligent avec des joueurs qui sont de très bons rugbymans et de très bons coéquipiers" dit-il.

8 matchs pour décrocher la qualification

"La qualification est quasiment acquise" se réjouit Olivier Antoine. Soustons est premier du classement de la poule 6 de Fédérale 2 avec 61 points. Le second, Layrac, a 56 points et le troisième, Mouguerre, a 44 points. Les deux premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour la phase finale de Fédérale 2, Soustons en est donc très proche. "Il nous reste 8 matchs pour maintenir cette place de leader et préparer du mieux possible cette phase finale" s'exprime Olivier Antoine.

Le prochain match pour le club de l'AS Soustons se déroulera dimanche 29 janvier avec un déplacement à Hagetmau, dernier du classement.