Landes : l'US Dax de retour à l'entraînement ce lundi

Retour sur le pré pour les Thermalistes ce lundi 6 juillet. L'US Dax attaque sa préparation pour la saison 2020/2021 en Nationale, nouvelle division sorte de PRO D3. Dès 8 heure, au stade Colette Besson, une quarantaine de joueurs sont attendus pour cet entrainement puisque certains espoirs sont également appelés. Au programme de cette reprise, beaucoup de physique, peu ou pas de ballon et peut être l'occasion de voir de nouvelles têtes.

Entre les mains des préparateurs physiques

Avant de reprendre, tous les joueurs ont passé une visite médicale qui comprend cette année un questionnaire COVID-19. Quelques tests virologiques ont été réalisés sur certains joueurs pour lesquels une suspicion existait. Mais tout le monde va bien et pourra reprendre. "Au delà de l'aspect sanitaire", explique le président de l'USD Benoit August, "tout le monde sur le terrain pour courir et se remettre en forme". Les joueurs ont-ils fait des excès pendant cette pause forcée et le confinement ? "Je ne suis pas plus inquiet que cela", répond Benoit August qui est resté en contact avec la plupart des joueurs durant cette période particulière. Le président explique que les joueurs sont impatients de reprendre, "excités et même un peu interrogatifs par rapport au challenge de la Nationale. Mais a part 2 ou 3 cas qu'il va falloir gérer comme dans tous les clubs ... qui vont mettre en place le fat club (sous entendu ceux qui ont pris des kilos en trop, ndlr). Mais pour le reste, la plupart sont en forme".

Ce lundi, la reprise commencera par une présentation avec le nouveau staff. L'US Dax sera cette année managé par Jack Isaac accompagné d'Arnaud Mignardi (lignes arrières) et de Stéphane Barbéréna (avants). Mais visiblement, il y aura peu de ballon à jouer pour le retour à l'entraînement et ce sont surtout les nouveaux préparateurs physiques qui vont donner de la voix. Dont le nouvel homme fort de la performance dacquoise, Pierre Laussus, au CV impressionnant. Il arrive de la section féminine du PSG après être passé par l'Aviron Bayonnais.

6 à 7 recrues en tout

L'inscription de l'US Dax dans cette nouvelle division Nationale a complètement chamboulé le recrutement que Benoit August avait prévu. "L'équipe qui était montée en puissance l'année dernière avait prouvé qu'elle avait les ressources pour être plus qu'un faire valoir et même une bonne candidate à la fédérale une. Donc c'était censé être des joueurs capables de tenir tout le championnat. Et le recrutement aurait été fait sur d'autres jeunes qui auraient été capables de tirer le groupe vers le haut sans tout bouleverser", raconte Benoit August qui a toujours dit que l'instauration de cette sorte de PRO D3 était précipitée.

"Mais le fait de passer à cette Nationale va nous demander d'avoir quasiment deux équipes capables d'évoluer tous les weekend. Donc il fallait prendre des joueurs expérimentés qui avaient déjà gouté à la PRO D2 voire au TOP 14. et malheureusement sur ce marché là, il restait beaucoup d'étranger sur le carreau, plus des joueurs français qui sont chassés par les clubs parce qu'ils sont JIFF".

Les 4 premières recrues de l'US Dax - US Dax

Le club a annoncé ces derniers jours 4 nouvelles recrues pour renforcer l'effectif. Trois première ligne et un centre samoan. Des joueurs qui ont entre 28 et 33 ans, tous étrangers et non JIFF. Mais le président de l'US Dax a annoncé qu'il y aurait 6 ou 7 recrues au total : "il va arriver un troisième pilier droit, un numéro 8 solide qui a aussi la capacité de jouer en seconde ligne. Cela fait déjà six, donc c'est ce que j'avais annoncé. Et il pourrait y avoir, peut-être, un joueur supplémentaire dans les lignes arrières, mais c'est en fonction des opportunités". Pour le moment, sur les quatre recrues déjà officialisées, aucune n'a dans son contrat une clause libératoire pour aller jouer dans un club professionnel, ce qui avait posé quelques problèmes lors de la première saison des Thermalistes en Fédérale 1.

Pour les joueurs qui restent après la saison dernière, 11 ont signé une prolongation et aucun de ceux qui avaient une année supplémentaire en option n'a dénoncé son contrat. On pense notamment à Arnaud Aletti ou Mathis Dumain. Tous restent, tout comme ceux qui avaient signé deux ans comme Felipe Berchesi.

11 joueurs ont prolongé leur contrat avec l'US Dax - US Dax

Enfin ce lundi à l'entrainement il y aura aussi des absents. Six joueurs de l'an passé ont déjà signé dans un autre club, quatre piliers, le troisième ligne Némia Soqueta et le capitaine de l'an passé Florian Argel, qui, à 37 ans, traverse l'Adour pour aller jouer à Saint Paul Sport.