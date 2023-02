Landes : l'US Mugron, de pères en fils

Il y a 50 ans, l'US Mugron vivait le plus grand moment de son histoire, le sacre du championnat de France de troisième division. 1973 marque également le début des très belles années pour Mugron avec 33 années consécutives en deuxième division, le record français. Les joueurs de cette période ont pris leur retraite mais ont assuré la relève. Une vingtaine de joueurs sont les fils d'anciennes gloires du club, ce qui donne à ce dernier un fort esprit de famille.

"Heureusement que nos fils sont là"

L'esprit de famille du club se ressent jusque lors des entraînements. Mercredi 1 février, l'équipe senior s'entraîne devant cinq anciens joueurs venus voir leurs fils s'entraîner. "Le club existe encore aujourd'hui grâce à nos fils", s'exclame Hervé Destouesse, ancien joueur de l'US Mugron dans les années 1990. "Ici on n'a pas le choix. Si nos fils ne jouaient pas au club, ça serait très compliqué pour nous de faire venir des joueurs", dit-il.

Entre les coups de sifflet et les bruits de plaquages, les papas sont derrière les rambardes de sécurité, ils se livrent sur leur fierté de voir leurs fils jouer ensemble. "Bien-sûr que je suis fier de voir mes deux fils jouer à Mugron. Je suis aussi très heureux de voir les fils de mes meilleurs amis jouer ensemble" explique Joël Cabannes, ancien joueur et ancien coéquipier d'Hervé Destouesse.

Des fils fiers de marcher dans les pas de leurs pères

Le fils d'Hervé Destouesse, Gaëtan Destouesse a 22 ans. Il joue au rugby à Mugron depuis qu'il a cinq ans. "Chaque week-end de match, les gens nous disent que les noms de famille sur les feuilles de match sont les mêmes qu'il y a 30 ou 20 ans", rigole-t-il. Pour Romain Lacouture, le fils de Jean-Louis Lacouture, ancienne gloire du club, cet esprit de famille est primordial pour Mugron :" Nos pères jouaient ensemble et on reproduit le même schéma. On joue au rugby ensemble depuis toujours, on est copains d'école, on se voit tout le temps en dehors des terrains et je pense que cela joue sur nos résultats", dit-il.

Les résultats de l'US Mugron sont bons cette saison. Le club est premier de son groupe de Fédérale 3, la septième division française. Il reste cinq matchs pour que les Mugronnais se qualifient pour la phase finale de Fédérale 3. Les papas et leurs fils sont contents de vivre une telle saison tous ensemble.