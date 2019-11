Landes : l'US Tyrosse a un nouvel entraîneur, un pro interdit de jouer pour commotions

Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

"François, tu as besoin des boucliers ce soir ?". A l'entrée des vestiaires, un jeune homme bien bâti vient d'interpeller François Gelez, entraîneur des 3/4 de Tyrosse. Cette voix et cette tête qui interpelle l'ex demi d'ouverture international, on ne la connaissait pas quand, ce jeudi soir, nous nous sommes rendus à l'entraînement de l'US Tyrosse, délocalisé sur le terrain de la plaine des sport de la ville en raison des pelouses gorgées d'eau du stade de la Fougère.

Stéphane Cambos, le manager du XV de Semisens, que nous venions initialement interroger avant la rencontre de ce dimanche contre le leader Saint-Jean-de-Luz, a proposé que l'on pose également des questions à Romain Mareuil. "C'est un joueur ? ", avons-nous demandé, surpris de ne pas connaître ce nom. Il faut dire que le jeune homme souriant a juste 30 ans et un large sourire accroché au visage. "Non, c'est notre nouvel entraîneur des avants", a répondu le manager. Ah bon ... il y a un nouvel entraîneur des avants à Tyrosse.

Déclaré inapte au rugby par son neurologue

Sans faire d'annonce officielle, ni sur ses réseaux sociaux, ni sur son site internet, il y a un peu plus d'un mois, l'US Tyrosse a perdu son entraîneur des avants Fred Garcia. "Il a postulé pour devenir cadre technique de club auprès de la fédération et il a été retenu", explique le manager Stéphane Cambos. Il fallait donc trouver un remplaçant. Le profil de Romain Mareuil, talonneur depuis 2013 à Angoulême, formé au Stade Montois, leur a plu.

"Bah du coup j'ai été interdit de continuer le rugby à cause des commotions", explique pour se présenter Romain Mareuil, le nouveau membre du staff Tyrossais. Il ne peut pas nous accorder beaucoup de temps, il est déjà à fond dans son entraînement du soir. "Je suis en train d'essayer de me former comme entraîneur et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le staff ici à Tyrosse".

L'ex-talonneur pro de Soyaux-Angoulême a posé ses valises au stade de la Fougère le mardi 15 octobre dernier. En catimini. Le joueur devenu entraîneur plus tôt que prévu, forcé par le destin, ne pouvait pas être officiellement présenté avant de régler des détails administratifs avec le SA XV, club avec qui il est toujours lié contractuellement.

"Je fais des insomnies"

Dernièrement, Romain Mareuil a été déclaré inapte au rugby, suite à une accumulation de commotions cérébrales. De fin 2018 à début 2019, il a fini 5 fois KO sur un terrain de rugby. "De grosses commotions", raconte-il avant de détailler les séquelles qu'il ressent toujours. "Aujourd'hui j'ai encore _des maux de tête et je fais des insomnies depuis plus d'un an_. J'ai du mal à dormir", explique le tout jeune entraîneur. "Mais c'est déjà mieux qu'avant. Il y a peu, la lumière me donnait mal à la tête, j'avais des migraine, cela me rendait plus agressif".

Ce lundi, après la rencontre contre Saint-Jean de Luz, Romain Mareuil passera un nouvel examen médical. Celui pour confirmer son inaptitude au rugby et lui permettre ainsi de rompre son contrat de joueur pro avec Angoulême. Le clap de fin définitif d'une carrière qui l'a mené de la fédérale 2 à la Pro D2 avec les Charentais. Le début de sa nouvelle carrière d'entraîneur. "On se lance dans un nouveau truc. C'est un peu compliqué, mais c'est prenant", concède le jeune père de famille, sans jamais que sa bonne humeur ne s'efface. Il n'a pas le temps d'en dire plus, il s'échappe vers le terrain pour préparer ses joueurs à la rencontre capitale de ce dimanche contre Saint-Jean-de-Luz.

Tyrosse a retrouvé le morale

L'histoire ne dit pas si l'arrivée du nouvel entraîneur des avants est liée à l'embellie connue par les joueurs de Tyrosse. Mais les dates coïncident. Depuis la réception de Marmande, l'US Tyrosse va mieux. Ils ont pris le point de bonus défensif lors de leur deux derniers déplacement, échouant à un petit point à Trélissac. Ils ont gagné leur deux dernières réceptions contre Marmande et surtout l'US Dax.

La réception du leader Saint-Jean-de-Luz ce dimanche à la Fougère semble donc tomber à pic pour confirmer. D'autant que les Luziens ont connu leur premier coup d'arrêt lors du dernier match, avec leur première défaite de la saison, en plus à domicile. C'était contre Nantes. "Je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais moment (pour recevoir Saint-Jean-de-Luz, ndlr) mais oui, ils sont premier. Nous, on est en train de reprendre un peu de confiance. Le match de Dax nous a fait du bien", répond l'entraîneur des avants Romain Mareuil.

Saint-Jean, ça peut être un tremplin pour relancer un peu la saison

"On a à cœur de montrer qu'à la maison, cela va être compliqué de venir gagner. Il faut arrêter de concéder des points à domicile. Et donc Saint-Jean, ça peut être un tremplin pour relancer un peu la saison". Relancer la saison en battant le leader Saint-Jean-de-Luz à la Fougère, ce serait un beau pied de nez, quand on sait que ce sont ces mêmes Luziens qui avaient un peu pourri le début de saison précédentes des Tyrossais. Lors de leur venu en septembre 2018, les basques étaient venus s'imposer largement à Saint-Vincent de Tyrosse.

US Tyrosse / Saint-Jean de Luz, 10e journée de Fédérale 1, coup d'envoi 15h30 au stade de la Fougère.