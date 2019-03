Landes : l’US Tyrosse enchaîne un deuxième succès bonifié à la Fougère contre Oloron

Une victoire bonifiée très importante dans la course à la qualification pour le XV Tyrossais. En recevant Oloron, 7e du classement avant le match de ce dimanche après-midi, les Tyrossais 6e n’avaient pas le droit à l’erreur. Les joueurs de la Fougère ont réalisé un match maîtrisé où jamais Oloron ne les a inquiété. C’est l’ailier Jean-Baptiste Villetorte qui a ouvert la marque dès la 4e minute. Pierre Hugo Ducom ajoutera un essai à la fin de la première période. L’essai du bonus offensif sera inscrit par l’ailier Thomas Barbe.

"Le rugby c’est toujours pareil, réagit l’entraîneur des trois-quart tyrossais François Gélez. On avait oublié de mettre l’aspect combat à Valence d’Agen où on s’était fait laminé, et là … Notre jeu, il peux être en place à partir du moment où on met cet engagement. Aujourd’hui c’est une belle journée. Cela nous place dans la perspective de s’offrir une belle fin de saison."

Dax s’impose au Bassin d’Arcachon

Dans la poule 1 de Fédérale une, Dax avait également un match important dans la course à la deuxième place avec Cognac. Les Dacquois n’ont pas tremblé en Gironde et se sont imposés 17 à 11.