Landes : l'US Tyrosse lance sa campagne des socios, essentielle pour le budget du club

En ce mois d'août, dans les Landes, le club de rugby de Tyrosse relance son opération des Socios. Une opération essentielle pour le budget du club, rappellent les dirigeants, et encore plus en cette période de crise sanitaire et économique.

Voilà maintenant huit ans que l'US Tyrosse a mis en place l'opération des Socios. A l'époque, le club avait lancé cette souscription après avoir perdu son principal sponsor. Le principe des Socios c'est que particuliers, entreprises ou commerçants peuvent faire un don au club. En échange, il reçoivent des billets pour assister à des matchs au Stade de la Fougère. 20 euros minimum donnent droit à 3 tickets d'entrée.

Huit ans après, les Socios sont devenus l'un des principaux sponsors, le deuxième sponsor maillot, et jouent un rôle important dans le budget du club. Et, "après cette période difficile , elle est essentielle pour l’équilibre du budget de l’UST", explique les responsables.

Le budget de l'US Tyrosse, en Fédérale 1, était d'un peu plus de 700.000 euros en 2019. Cette année : il sera d'un peu plus de 600.000 euros. "Un budget de prudence", résume Philippe Richaud, chargé de la communication de l'UST et de la campagne des Socios. "Cette opération est primordiale, c'est _une bouffée d'oxygène_. Nous n'avons pas eu d'entrée d'argent depuis début mars. Donc, on compte un peu sur la solidarité, toutes les personnes qui aiment le rugby, ou le sport en général".

"Je pense que les gens comprennent que pour _un club comme le notre, qui est formateur, c'est important d'avoir des fonds_. C'est nécessaire pour la survie et la pérennité de notre club, pour pouvoir encore assurer une bonne formation à nos jeunes", rajoute Philippe Richaud.

Mais, le club pourra aussi compter sur ses autres partenaires financiers : "Nous sponsors habituels répondent présents, en ces temps difficiles. Pour eux aussi c'est compliqué. C'est vrai qu'on démarre la saison plutôt sereins."

La campagne des Socios a donc commencé. Les cartes sont dores et déjà à prendre auprès des dirigeants, du secrétariat. Samedi 22 août, comme l'an dernier, les joueurs iront faire du porte à porte sur Tyrosse et les communes alentours, un peu à la façon d'une maïade.